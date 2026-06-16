Conner Huertas del Pino entró al cuadro principal del Asunción 2 Challenger en Paraguay tras vencer en la última ronda de la qualy

El peruano superó la fase previa con dos triunfos en sets corridos y quedó a la espera de su próximo rival, en un tramo del calendario donde cada victoria puede traducirse en ascenso y confianza (Facebook)

Conner Huertas del Pino consiguió su boleto al cuadro principal del Asunción 2 Challenger, torneo del circuito Challenger que se disputa en Paraguay, luego de superar la fase previa con dos triunfos consecutivos.

En la ronda final de la clasificación, el tenista peruano venció al brasileño Enzo Kohlmann por 6-1 y 6-4 en un partido de una hora y 25 minutos. Antes, en su estreno en la qualy, había derrotado al ecuatoriano Salvador Price por 6-4 y 6-3, en un encuentro que se extendió durante una hora y 39 minutos.

Con esa secuencia, el peruano aseguró su presencia en el cuadro principal y quedó a la espera de su próximo rival, con la meta de sumar puntos para mejorar su ubicación en el ranking ATP.

PUBLICIDAD

Victoria en la ronda decisiva de la clasificación

Conner Huertas del Pino resolvió con autoridad el partido más importante de la qualy en Asunción. Superó al brasileño Enzo Kohlmann en sets corridos y aseguró un lugar en el cuadro principal. (Facebook)

En el cruce que definía el acceso al cuadro principal, Huertas del Pino impuso condiciones frente a Kohlmann con un marcador en sets corridos. El peruano resolvió el primer parcial con un 6-1 y sostuvo el control en el segundo para cerrarlo por 6-4, sin necesidad de un tercer set.

El encuentro duró una hora y 25 minutos. Huertas del Pino llegó a ese duelo como número 766 del ranking ATP, mientras que Kohlmann figuraba como 977 del mundo, de acuerdo con los registros mencionados en la previa del partido.

La victoria ante el brasileño significó el segundo éxito seguido del peruano en el certamen paraguayo, una racha que le permitió completar la fase previa y asegurar su ingreso al cuadro principal del torneo.

PUBLICIDAD

El camino en la qualy y la recuperación tras Tucumán

El peruano dejó atrás el tropiezo sufrido la semana anterior y construyó una ruta perfecta en la qualy. Los triunfos sobre Salvador Price y Enzo Kohlmann marcaron su recuperación. (Facebook)

El recorrido del peruano en la fase previa comenzó con una victoria ante el ecuatoriano Salvador Price. En ese primer partido de la clasificación, Huertas del Pino se impuso por 6-4 y 6-3 en una hora y 39 minutos, resultado que lo llevó a la ronda decisiva.

En ese debut, el peruano aparecía ubicado en el puesto 767 del ranking ATP. La victoria le permitió tomar impulso en Paraguay y dejar atrás el tropiezo de la semana anterior en el Challenger de San Miguel de Tucumán.

En ese torneo, Huertas del Pino había quedado eliminado tras perder con el argentino Mateo del Pino, señalado como número 1067 del ranking ATP. La actuación en Asunción, con dos triunfos seguidos, marcó un cambio de paso respecto de lo ocurrido en Tucumán.

PUBLICIDAD

El segundo partido de la qualy, ante Kohlmann, había sido anunciado como el duelo que definía el ingreso al cuadro principal. El brasileño, en esa antesala, era mencionado como 971 del ranking mundial, cifra que contrasta con la ubicación 977 que aparece asociada a su posición actual.

Objetivo: puntos y continuidad en el circuito Challenger

El ingreso al cuadro principal abre una oportunidad importante para el peruano, que buscará transformar el impulso de la qualy en resultados que le permitan avanzar en el ranking mundial. (Facebook)

Con el pase asegurado, Huertas del Pino quedó instalado en el cuadro principal del Asunción 2 Challenger con la posibilidad de seguir acumulando unidades para mejorar su situación en el ranking ATP. El propio objetivo que rodea su participación se centra en recortar distancia en la clasificación mundial durante la temporada.

La seguidilla de resultados en Paraguay le dio continuidad en competencia y sostuvo su presencia en el circuito Challenger, donde ha mantenido actividad como uno de los tenistas peruanos con mayor frecuencia de participación.

PUBLICIDAD

El ingreso al cuadro principal llega después de dos partidos resueltos en sets corridos frente a Kohlmann. En ambos casos, los triunfos se concretaron dentro de un rango similar de tiempo en cancha: 1h39m en el estreno y 1h25m en la instancia final.

Huertas del Pino afrontará ahora su siguiente desafío en el torneo paraguayo ya dentro del cuadro principal, etapa en la que buscará extender su avance y capitalizar el envión de la fase previa con nuevos puntos para escalar posiciones en el ranking ATP.