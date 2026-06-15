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“No habrá obstrucción”: Partido de Roberto Sánchez reconoce ventaja de Keiko Fujimori y espera que indulte a Castillo

El secretario de Juntos por el Perú reconoció la ventaja de Fuerza Popular en el conteo electoral y descartó cualquier acción que dificulte el inicio de un eventual gobierno fujimorista

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Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, reconoció la ventaja de Keiko Fujimori en el conteo electoral, aunque remarcó que el proceso aún no concluye
Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, reconoció la ventaja de Keiko Fujimori en el conteo electoral, aunque remarcó que el proceso aún no concluye

El partido Juntos por el Perú (JP), encabezado por el candidato Roberto Sánchez, reconoció este lunes el resultado favorable para la lideresa de Fuerza, Keiko Fujimori, aunque subrayó que el proceso “aún no termina” y descartó cualquier intento de “obstrucción” en un eventual gobierno de la hija y hereda política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

“No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción”, afirmó el secretario general de la organización política, Ernesto Zunini, cuando la aspirante suma 9.110.130 votos y supera por 28.788 a Sánchez, quien alcanza 9.081.342 sufragios.

Señaló que Juntos por el Perú “respetará” el veredicto electoral, y remarcó que el término “fraudismo” no representa la actitud del partido, a diferencia de la postura tomada por Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.

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“Hay una distancia kilométrica entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que hacía el señor”, expresó en el podcast que conduce la periodista Rosa María Palacios en las plataformas de La República.

El partido afirmó que respetará el resultado de las urnas y rechazó cualquier narrativa de fraude electoral, diferenciándose de la postura de otros candidatos como Rafael López Aliaga
El partido afirmó que respetará el resultado de las urnas y rechazó cualquier narrativa de fraude electoral, diferenciándose de la postura de otros candidatos como Rafael López Aliaga

El dirigente admitió la existencia de desacuerdos internos, especialmente con figuras como Jorge Nieto, excandidato del Partido de Buen Gobierno, quien fue amenazado con una querella por difamación por el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, miembro del equipo y abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

“Ciertamente pudimos reaccionar mejor, asumiendo de manera autocrítica”, sostuvo al cuestionar que, días antes del balotaje, Nieto asociara al partido con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), vinculado a Sendero Luminoso, uno de los grupos más violentos de Sudamérica.

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Zunini precisó que la oposición ejercida por Juntos por el Perú buscará acuerdos públicos y transparentes, sin pactos ocultos. “Tenemos disposición a dialogar, incluso con el fujimorismo, pero que sea un diálogo público, sin pactar ni transar debajo de la mesa”, indicó.

También manifestó su expectativa de que la candidata cumpla su propuesta de indultar a Castillo, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras su fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, una posibilidad que fue mencionada antes de la segunda vuelta.

“Esperemos que no se quede en supuestos y que lo considere, porque hay una realidad. La realidad es que Pedro tiene una representación en el país”, declaró.

Juntos por el Perú anticipó que ejercerá una oposición basada en el diálogo público y la transparencia, sin pactos ocultos ni bloqueos sistemáticos en el Congreso
Juntos por el Perú anticipó que ejercerá una oposición basada en el diálogo público y la transparencia, sin pactos ocultos ni bloqueos sistemáticos en el Congreso

Agregó que la prioridad del partido será impulsar una agenda de reformas y proyectos que respondan a demandas sociales, siempre dentro del marco legal y sin acciones premeditadas de bloqueo legislativo. “Nosotros no vamos a tener una práctica premeditada, preestablecida, de obstruir sistemáticamente para impedir el gobierno eventual de la señora Fujimori”, reiteró.

“Hoy en día, en el país, el candidato más votado es Roberto Sánchez. En la mayoría de provincias, en la mayoría de distritos, en la mayoría de centros poblados, si nosotros ponemos un mapa, parecería que indiscutiblemente no hubiera posibilidad de que otra persona gobernara el país. Entonces, esa es nuestra prioridad, esa es la razón por la cual consideramos legítima nuestra defensa del voto y que se agote en el marco de la ley”, dijo.

Finalmente, dejó claro que, tras la proclamación de los resultados, no impulsará movilizaciones para desconocer el resultado ni campañas de deslegitimación de los comicios.

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