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A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita HOY: partido en Miami por fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026

La escuadra ‘celeste’ inicia su camino mundialista con la obligación de imponer condiciones, mientras que el rival asiático apuesta por dar la sorpresa en su estreno. Conoce los horarios y detalles de la contienda

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Uruguay y Arabia Saudita inician su camino en el Grupo H del Mundial 2026.
Uruguay y Arabia Saudita inician su camino en el Grupo H del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Uruguay y Arabia Saudita se enfrentan hoy, lunes 15 de junio, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo que marcará el estreno de ambas selecciones en la competencia. El compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y forma parte de una zona exigente que también integra España y Cabo Verde, lo que eleva la importancia de sumar desde el arranque.

La ‘celeste’ llega a este debut mundialista con el cartel de favorita para avanzar en el grupo, respaldada por una plantilla de alto nivel y un proceso consolidado bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. En tanto, el combinado árabe afronta el reto con la intención de competir de igual a igual y dar el golpe en su estreno, con el objetivo de meterse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

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A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026

De acuerdo a la programación oficial de la FIFA, el partido entre Uruguay y Arabia Saudita se jugará este lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. A continuación, te compartimos los horarios del encuentro según cada zona y país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas
  • México: 16:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 19:00 horas
  • España: 00:00 horas (martes 16 de junio)
  • Miami (hora local): 18:00 horas
El duelo se disputará en el Hard Rock Stadium. Crédito: REUTERS/Paul Childs
El duelo se disputará en el Hard Rock Stadium. Crédito: REUTERS/Paul Childs

El encuentro contará con transmisión internacional en distintas regiones del mundo. En Sudamérica podrá verse a través de DSports y la plataforma DGO, que cubrirán gran parte de la competencia con señal oficial. En Uruguay, el partido también será transmitido por Canal 5, Antel TV y Disney+, mientras que en México estará disponible en Canal 5, TUDN y ViX. En Estados Unidos irá por FS1 y Telemundo, y en España se podrá seguir a través de DAZN y señales autorizadas con derechos del torneo.

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Uruguay inicia su camino en el Grupo H

Uruguay inicia su participación en el Mundial 2026 con la obligación de confirmar su condición de candidato en el grupo. El equipo sudamericano combina experiencia y juventud en una plantilla que mantiene una base competitiva consolidada en los últimos años, con varios futbolistas de jerarquía en el fútbol europeo.

La ‘celeste’ llega al debut sin actividad en la fecha FIFA previa al torneo, siendo la única selección mundialista en no disputar amistosos en esa ventana. Su última actividad internacional se dio en marzo, cuando empató 1-1 ante Inglaterra y 0-0 frente a Argelia, resultados que le sirvieron como preparación previa al certamen.

Entre sus principales nombres destacan Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo y Darwin Núñez, piezas clave tanto en defensa como en ataque. El objetivo es claro: debutar con una victoria que le permita encaminar la clasificación en un grupo exigente. Un buen inicio no solo aportaría tranquilidad, sino también impulso anímico para lo que resta de la fase de grupos.

Uruguay buscará iniciar con pie derecho su participación en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
Uruguay buscará iniciar con pie derecho su participación en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Arabia Saudita intentará dar el golpe

Por el lado de Arabia Saudita, el equipo llega con mayor ritmo competitivo tras disputar tres amistosos de preparación. En ese tramo, cayó 2-1 ante Ecuador, goleó 3-0 a Puerto Rico y empató sin goles frente a Senegal, mostrando una campaña irregular pero con momentos de buen rendimiento.

El conjunto asiático apuesta por un bloque ordenado y disciplinado, con transiciones rápidas como principal recurso ofensivo. Sus referentes en ataque son Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan, quienes lideran un equipo que buscará ser competitivo desde lo táctico.

En ese contexto, Arabia Saudita intentará sostener el ritmo de Uruguay y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival. El partido se presenta como un duelo de estilos, con un favorito claro en la previa, pero con un equipo saudí dispuesto a competir desde la disciplina y el orden.

Arabia Saudita buscará dar el golpe ante Uruguay. Crédito: REUTERS/Stringer
Arabia Saudita buscará dar el golpe ante Uruguay. Crédito: REUTERS/Stringer

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