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Adrián Ugarriza se revaloriza exponencialmente tras su paso por la selección peruana: su ficha cuesta un millón de euros

El delantero de la ‘bicolor’ ha crecido significativamente en su valor de mercado. Ello ha sido posible por sus demoledores números con Ironi K.S y su presencia con el seleccionado nacional

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Adrián Ugarriza, a pura potencia en campo abierto mientras es perseguido por dos oponentes rusos. - Crédito: FPF
Adrián Ugarriza, a pura potencia en campo abierto mientras es perseguido por dos oponentes rusos. - Crédito: FPF

La presencia de Adrián Ugarriza en la selección peruana ha hecho que gane otra categoría en el mercado internacional. El goleador del Ironi Kiryat Shmona, ahora, se ha revalorizado de tal manera que no solo es el futbolista más valioso de su club, también es uno de los puntuales nacionales con mejor ficha.

El portal Transfermarkt ha dado cuenta que el valor de Ugarriza ha crecido de una manera espléndida y todo gracias a su frecuencia goleadora en la Ligat Ha’ Al aunado a su internacionalidad recurrente con Perú. En concreto, ha pasado de costar 450 mil euros a un millón de euros.

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La cifra económica asignada impresiona, mas aun si se tiene en cuenta que ‘Uga’ recién tiene un año en el extranjero toda vez que ha iniciado su camino con delantero de la ‘bicolor’. Pero sus demoledores registros en la élite de Israel han incidido para el crecimiento significativo en el mercado.

Adrián Ugarriza cuenta con una nueva e impresionante valorización en el mercado. - Crédito: Transfermartk
Adrián Ugarriza cuenta con una nueva e impresionante valorización en el mercado. - Crédito: Transfermartk

Camino Perú

Desmarcado Gianluca Lapadula por mal momento y caído Alex Valera por frecuencia de lesiones, las puertas de la selección peruana se le abrieron de par en par a Adrián Ugarriza para que demuestre sus credenciales de cara a un espacio fijo como nuevo ‘9’ del elenco nacional.

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Su temporada goleadora con Ironi K.S invita a pensar que es una alternativa fiable para ocupar la delantera, pero lo cierto es que aún es una opción que no madura. Y ello ha quedado demostrado en los últimos amistosos contra Haití y España, en el segundo combo de amistosos de carácter FIFA.

El '9' nacional falló una ocasión importante al momento de la finalización ante Unai Simón. | VIDEO: SPORTV

Aunque demostró mucha fuerza, empeño y convicción, no pudo hacerse notar en porterías contrarias. Contó con una chance más que clara contra la ‘roja’, de los grandes candidatos para ganar el Mundial 2026, pero fue malograda por una prolongación de un mano a mano con Unai Simón que acabó en un tiro afuera del campo.

Seguro Ugarriza contará con más oportunidades en el seleccionado peruano, aunque se desconoce si volverá a ser titular para los siguientes amistosos. En cualquier caso, el artillero del fútbol israelí redoblará esfuerzos y corregirá detalles toda vez que seguirá creciendo en Europa.

Adrián Ugarriza empieza a forjar su camino en la selección peruana. - Crédito: AFP
Adrián Ugarriza empieza a forjar su camino en la selección peruana. - Crédito: AFP

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