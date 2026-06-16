Adrián Ugarriza se revaloriza exponencialmente tras su paso por la selección peruana: su ficha cuesta un millón de euros

La presencia de Adrián Ugarriza en la selección peruana ha hecho que gane otra categoría en el mercado internacional. El goleador del Ironi Kiryat Shmona, ahora, se ha revalorizado de tal manera que no solo es el futbolista más valioso de su club, también es uno de los puntuales nacionales con mejor ficha.
El portal Transfermarkt ha dado cuenta que el valor de Ugarriza ha crecido de una manera espléndida y todo gracias a su frecuencia goleadora en la Ligat Ha’ Al aunado a su internacionalidad recurrente con Perú. En concreto, ha pasado de costar 450 mil euros a un millón de euros.
PUBLICIDAD
La cifra económica asignada impresiona, mas aun si se tiene en cuenta que ‘Uga’ recién tiene un año en el extranjero toda vez que ha iniciado su camino con delantero de la ‘bicolor’. Pero sus demoledores registros en la élite de Israel han incidido para el crecimiento significativo en el mercado.
Camino Perú
Desmarcado Gianluca Lapadula por mal momento y caído Alex Valera por frecuencia de lesiones, las puertas de la selección peruana se le abrieron de par en par a Adrián Ugarriza para que demuestre sus credenciales de cara a un espacio fijo como nuevo ‘9’ del elenco nacional.
PUBLICIDAD
Su temporada goleadora con Ironi K.S invita a pensar que es una alternativa fiable para ocupar la delantera, pero lo cierto es que aún es una opción que no madura. Y ello ha quedado demostrado en los últimos amistosos contra Haití y España, en el segundo combo de amistosos de carácter FIFA.
El '9' nacional falló una ocasión importante al momento de la finalización ante Unai Simón. | VIDEO: SPORTV
Aunque demostró mucha fuerza, empeño y convicción, no pudo hacerse notar en porterías contrarias. Contó con una chance más que clara contra la ‘roja’, de los grandes candidatos para ganar el Mundial 2026, pero fue malograda por una prolongación de un mano a mano con Unai Simón que acabó en un tiro afuera del campo.
PUBLICIDAD
Seguro Ugarriza contará con más oportunidades en el seleccionado peruano, aunque se desconoce si volverá a ser titular para los siguientes amistosos. En cualquier caso, el artillero del fútbol israelí redoblará esfuerzos y corregirá detalles toda vez que seguirá creciendo en Europa.
Más Noticias
Faustino Asprilla elogió a Pedro Gallese en el Deportivo Cali: “Es un jugador importante”
El exdelantero colombiano aseguró que el portero peruano puede marcar diferencias si mantiene su continuidad y lo señaló como uno de los jugadores a mirar en el arranque del próximo torneo local
A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita HOY en Perú: partido en Miami por fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026
El elenco ‘celeste’ se estrena en la gran cita con la necesidad de hacerse fuerte desde el inicio, mientras que el conjunto asiático querrá sorprender en su debut. Revisa los horarios y todos los detalles del lance
Gianluca Lapadula se entrena por su cuenta en un club de cuarta división de Italia mientras se allana su llegada a Universitario
El delantero ítalo-peruano, de 36 años, ha comenzado a ejercitarse en un complejo perteneciente a una institución de la Serie D, mientras su contrato con Spezia acaba para luego desplazarse a la ‘U’
Bélgica y Egipto empataron 1-1 en su debut en el Grupo G del Mundial 2026: resumen y goles
Los europeos dominaron largos pasajes y buscaron el triunfo hasta el final, pero Egipto sostuvo el orden defensivo y el empate. Ambos equipos se reparten un punto, ahora esperan a sus rivales, Irán y Nueva Zelanda
Nolberto Solano cosecha otro éxito con Pakistán: recibió invitación de la FIFA para disputar prestigioso certamen del Sudeste Asiático
Los ‘halcones’ participarán por primera vez en su historia en un certamen organizado por el máximo ente del fútbol mundial. Todo gracias a la gesta levantada por ‘Nobby’ en el Torneo Jubileo de Diamante
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD