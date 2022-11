Dalia Durán a Magaly Medina tras entrevista de John Kelvin: “Solo tú le habrías dicho sus verdades”

Dalia Durán elogió a Magaly Medina. (Instagram)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Dalia Durán dejó en un extenso mensaje mostrando su indignación por las últimas declaraciones de John Kelvin en el programa ‘Amor y Fuego’, dónde el cantante negó una vez más haber abusado sexualmente de ella y calificó como un ‘error’ su actuar.

La cubana lamentó las palabras del padre de sus hijos, así como también que el magazine de Willax TV lo haya entrevistado. Para la exintegrante de ‘El Gran Show’, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre no debió convocar al cumbiambero, pues solo se hizo la víctima y no aceptó su culpa.

“Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar error a un delito, no voy a excusarme porque asumo mi culpa de que ese ser esté libre por no mantenerme firme. Indignante que un programa le pague para solo escuchar cómo se victimiza y culpando siempre a todos sin asumir su responsabilidad de corazón, qué pena de verdad”, se lee en las primeras líneas de su texto.

En otro momento, Dalia Durán decidió mencionar a Magaly Medina y le envió un mensaje, que fue tomado por muchos como una indirecta para los conductores de ‘A y F’. Y es que, la rubia resaltó que si John Kelvin se hubiera sentado en el set de ATV, la ‘Urraca’ habría sido más dura con él sin temor a decirle ‘sus verdades’ frente a frente.

“Magaly Medina sé que hubieses sido la única en decirle sus verdades, pero claro que (John Kelvin) no iba a aceptar sentarse en tu set porque tú eres una periodista y le ibas a decir con pruebas la verdad”, agregó, pese a que Medina arremetió en su contra cuando vio que había ido a cenar con el cantante de cumbia.

Dalia Durán arremete contra John Kelvin. Instagram

Recordemos que, hace unos días Dalia Durán dejó en shock a más de uno al ser captada abrazando y tomando de la mano a John Kelvin en una cena luego de haberse reunido en un centro de conciliación y firmar su divorcio. Esto no pasó desapercibido para la figura de ATV y se tomó varios minutos de su programa para pronunciarse al respecto.

“Yo estoy más que decepcionada, estoy indignada por todo el trabajo que nosotros tuvimos en apoyarla. Eso es lo que me indigna y lo que me llena de desazón y me quita las ganas y las esperanzas de poder darle todo nuestro apoyo a otras mujeres más. Ellos estaban en su 14 de febrero. Cómo puedes comer, a mí se me devolverían los alimentos si como algo delante de mi golpeador, delante del agresor, delante de mi torturador, del hombre que fue mi verdugo durante muchos años. Esa es una cachetada, no solo a nosotros como programa que la defendió, sino una cachetada a la mujer peruana”, dijo Medina el 21 de noviembre.

“Yo de verdad, espero que Dalia Durán nunca más venga a mi programa a pedirme apoyo. Ojalá que le vaya muy bien, pero no quiero saber absolutamente nada de ella, ni de todo lo que le pase, ni de lo que le pueda pasar. Yo cumplí. Yo creo que a ese paso, no me asombraría en lo absoluto si esta mujer vuelve con su golpeador”, finalizó.

