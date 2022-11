Tilsa Lozano bailó ‘Soy soltera y hago lo que quiero’ luego de casarse con Jackson Mora

Tilsa Lozano bailó ‘Soy soltera y hago lo que quiero’ en su boda con Jackson Mora | Instagram

Tilsa Lozano contrajo matrimonio con Jackson Mora en una ceremonia realizada en Pachacamac, este viernes 25 de noviembre. Después de aceptar ser la esposa del empresario, la ex ‘vengadora’ decidió bailar por última vez el mega éxito ‘Soy soltera y hago lo que quiero’, canción que lanzó junto a DJ Peligro.

En imágenes compartidas por los propios invitados, se puede ver a la expresentadora de TV bailando un romántico vals con su ahora esposo. Luego, Tilsa se volvió el centro de atención al moverse al ritmo de ‘Soy soltera y hago lo que quiero’ ante la mirada atenta de Mora.

Los clips se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios felicitaron a Tilsa Lozano por no cambiar su esencia pese a ser una mujer casada. “Esa es mi ídola”, le dijeron. El boxeador también se llevó los elogios del público, pues muchos consideraron que se trata de un hombre bastante seguro de sí mismo.

Tilsa Lozano le bailó 'Soy soltera y hago lo que quiero' a Jackson Mora el día de su boda.

Te puede interesar: Los exorbitantes regalos de boda que pidió Tilsa Lozano a sus invitados

‘Soy soltera y hago lo que quiero’ se estrenó en el 2013 para la sorpresa de la farándula local, pues era la primera vez que la popular ‘Tili’ se lanzaba como cantante de la mano de Dj Peligro. La letra llamó la atención de todos y se rumoreó que estaba dedicada al exfutbolista Juan Manuel Vargas, con quien mantuvo una relación clandestina.

Las especulaciones llegaron a su fin cuando Tilsa se presentó en ‘El valor de la verdad’, en donde confesó que dicha canción la usó para vengarse sutilmente del ‘Loco’ Vargas, ya que escogió quedarse con su esposa Blanca Rodríguez. “En ese entonces todas las ‘vengadoras’ estábamos despechadas, así que salió la canción”, relató.

Derramó un par de lágrimas

En la ceremonia, Tilsa Lozano se quebró al leer los votos matrimoniales a su ahora esposo. La ex ‘vengadora’ no hizo más que agradecer la oportunidad de compartir su vida con Jackson Mora. Las imágenes fueron compartidas por el ‘Zorro’ upe, una de las pocas figuras públicas que se hizo presente en la boda.

“Gracias por llegar a mi vida, gracias por cada sonrisa que me has sacado, gracias por cada lágrima que me has aguantado y gracias por poner siempre de tu parte. Gracias por aceptarme tal cual soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito”, dijo la recién casada.

Te puede interesar: Archivan tres demandas que Tilsa Lozano le interpuso a Rodrigo González

Tilsa Lozano llora en su matrimonio con Jackson Mora | Instagram

Jackson Mora y Tilsa Lozano llevan tres años de sólida relación. La pareja inició su romance a finales de 2019, pero su historia de amor empezó mucho antes. Según contó el deportista en redes sociales, conoció a su ahora esposa cuando ella se dedicaba al modelaje. De inmediato, el boxeador quedó ‘flechado’ con ella. Ya cuando conversaron, ella se volvió su amor platónico y él se propuso conquistarla.

“Me gustaste desde siempre, pero te aprendí a amar cuando te conocí como persona, por tu inteligencia, tu dedicación, tu apoyo y por ser tal cual eres con tus defectos y virtudes. Felices tres años, amor. Te amo”, fue la dedicatoria que le dedicó Jackson a Tilsa por su tercer aniversario.

Tilsa Lozano y Jackson Mora se comprometieron en octubre de 2021. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO