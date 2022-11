Magaly Medina le recordó a Tilsa Lozano su pasado con el ‘Loco Vargas’ tras su boda con Jackson Mora

Composición: Infobae Perú.

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora sacó toda su artillería para criticar la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora quienes el último viernes 25 de noviembre se dieron el Sí en una ceremonia realizada en Pachacamac y que, para la periodista, “no costó ni 2 soles”.

Magaly Medina no se guardó nada y se mandó con todo contra la exvengadora al recordarle su relación clandestina con el futbolista Juan Manuel Vargas, destacando que Jackson fue muy valiente para comprometerse con ella.

“Esa mujer ha sido, durante muchísimos años, una mujer que ha denotado en cada uno de sus gestos una vulgaridad tremenda. Se metió con el Loco Vargas, que tenía una familia, si bien el fue el infiel, ella se encargó de enrostrarlo todos los días a nivel nacional, que era la dueña del corazón del ‘Loco’ en aquel entonces. Para su mala suerte, él terminó choteándola y volviendo con su familia”, comentó la conductora del programa de espectáculos.

La pelirroja también resaltó que Tilsa Lozano supo sacarle provecho económico a su historia con el expelotero. “Se sentó dos veces en ‘El valor de la verdad’ y fue muy bien remunerada, para contar lo que muchas veces negó, haber sido la amante de un jugador de fútbol”, indicó.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que Jackson Mora fue su ‘salvador’, quien finalmente la llevó al altar.

Los detalles de la ceremonia de matrimonio entre la modelo y el expeleador tampoco pasaron por desapercibido por los ojos de la ‘Urraca’ quien aseguró que el costo que tanto ostentaban los novios fue mentira.

Según confesó Medina, la boda de la modelo le dio nostalgia, pues le hizo recordar cuando era ‘humilde y su mamá tenía un tendal para secar las sábanas’.

“Esta es la peor boda que yo he visto en lo que va del año, está si le ganó a la de Ethel (Pozo), definitivamente peor que la de Ethel. Había cuatro estacas y unas sábanas puestas ahí que el viento las agitaba (…) miren ese techo, está todo parchadito, parecía el circo perejil”, mencionó Medina.

“El Jackson (Mora) no soltó plata, esa boda no costó 78 mil dólares, nuestra fiesta por los 25 años costó algo más de 20 mil dólares y era sencilla, pero esa boda no costó ni dos soles”, agregó.

El look de Jackson Mora tampoco se salvó y recibió las críticas de la periodista quien aseguró que el terno que usó el novio era “fake”.

Tilsa Lozano y jackson Mora se dieron el sí en su unión civil. Instagram.

“¿Quién le dijo a mí reportero que el terno era Dolce Gabbana? no puede ser, ese era un fake, eso no costó ni 100 soles, alguien le engañó porque la telita se notaba bien baratita, ni siquiera la corbata le hacía juego, parece que lo lavaron antes de la boda porque se encogió el pantalón”, indicó.

Por último, Magaly Medina reveló que sus ‘chacales’ estuvieron desde muy temprano en la boda de la exvengadora, y que éstos para lograr las tomas y enterarse de todos los detalles tuvieron que convertirse en “mozos, estancas y hasta estuvieron en los árboles”.

