Tilsa Lozano y Yahaira Plasencia: ataques, indirectas y más sobre su conocida rivalidad a lo largo de los años

Tilsa Lozano y Yahaira Plasencia han protagonizado a lo largo de los años polémicas peleas televisadas.

Yahaira Plasencia se enlazó en vivo con ‘América Hoy’ el pasado miércoles 10 de agosto. La salsera se incomodó de sobremanera cuando las conductoras Janet Barboza y Brunella Horna le preguntaron si estaba enfrentada con Tilsa Lozano. Esto porque, a través de los años, ambas se han lanzado indirectas y hasta calificado de “desubicadas”.

“Yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie. Tilsa no me cae mal, yo creo que han habido dimes y diretes, pero eso ya pasó hace muchos años. Si la veo en algún lado yo la saludo, no tengo ningún problema con ella ni con nadie”, respondió la salsera visiblemente molesta.

No obstante, ante la insistencia de las presentadoras, la ‘Reina del totó’ perdió la paciencia y le recordó al programa que estaba allí para hablar sobre ‘La Gran Estrella’, y no sobre la ex ‘Vengadora’. Su actitud dejó sorprendidas a las animadores, ya que supuestamente Yahaira no tiene conflictos con la exmodelo.

Yahaira Plasencia se enfadó con las presentadoras de América Hoy. (América TV)

¿Por qué se pelearon?

En el 2015, cuando Yahaira Plasencia se hizo conocida por su romance con el futbolista Jefferson Farfán, Tilsa Lozano parecía llevarse bien con la cantante de salsa. Incluso, se mostró a favor de que aproveche su popularidad para seguir creciendo a nivel artístico.

“Así funciona, así es. Hace meses atrás todos hablaban de Alondra (García Miró) y ahora todos hablan de Yahaira. Me parece que tiene talento, baila bien y canta bien. Que aproveche el momento”, declaraba a la prensa tiempo atrás.

No obstante, todo esto llegó a su fin cuando ambas coincidieron en un evento organizado por Mauricio Diez Canseco, en el 2016. Según contó Tilsa a la prensa, la intérprete de ‘Dime’ ordenó con actitud egocéntrica que la bajen del escenario para que ella pueda iniciar su concierto, pues no subiría hasta que Lozano se vaya.

“Me cae mal. Es una atorrante, su actitud no me gusta, no puedes ser una diva de la noche a la mañana. Recuerdo que hace unos meses nos invitaron al aniversario de un restaurante, yo estaba en el escenario animando y cuando ella llegó pidió que me bajen por eso digo que es una atorrante, en cambio Melissa Klug me cae muy bien”, señaló Tilsa luego de este impasse.

Según Tilsa Lozano, Yahaira Plasencia ordenó que fuera bajada del escenario.

La calificó de “desubicada”

Ese mismo año, Tilsa Lozano dejó en claro que estaba en guerra con la salsera cuando estrenó su canción ‘Desubicadas’. La exmodelo dedicó la letra a tres de sus principales archienemigas: Yahaira Plasencia, Milett Figueroa y Julieta Rodríguez.

Plasencia no tardó en responder y aseguró que no era ninguna “desubicada”. “¿Yo, la desubicada del año? Respeto las opiniones de todos los programas, conductores, pero yo estoy tranquila porque ha sido un gran año para mí, así que no me siento ninguna desubicada, y todo llega a un límite, eso ha sido lo que les ha molestado”, dijo a ‘América Espectáculos’.

Los dimes y diretes continuaron hasta que Yahaira, cansada de ser blanco de críticas por parte de Tilsa Lozano, aseguró que no le respondería más porque no pensaba discutir con una “señora”. “Ya tiene hijos y todo. Me lleva más de 9 o 10 años”, sostuvo.

Enfrentamiento en ‘Esto es Guerra’

En el 2017, Yahaira Plasencia era parte del jurado de ‘Divas’, una secuencia de ‘Esto es Guerra’ donde las competidoras medían su talento en el baile. Para su mala suerte, Tilsa Lozano fue presentada como invitada especial en una de las ediciones.

Durante su ingreso, María Pía Copello le preguntó a Lozano si tenía alguna rivalidad con Yahaira Plasencia. “No mi amor, todavía faltan muchos escalones para que sea personal”, respondió la ex ‘Vengadora’ ante la mirada incómoda de la salsera, quien solo se limitó a sonreír frente a cámaras.

Sus comentarios habrían incomodado tanto a la expareja de Jefferson Farfán que, según una fuente del diario Trome, Yahaira habló con la producción de América TV para que Tilsa solo esté esa fecha y no vuelva más. Sin embargo, esto luego fue desmentido por la artista nacional. “Ni que yo fuera Beyonce”, dijo.

Yahaira Plasencia y Tilsa Lozano se enfrentan en 'Divas' | América TV / 'Esto es Guerra'

Disputa sin fin

Los años pasaron y los ataques entre ambas figuras mediáticas no cesaron. Tilsa Lozano no dejaba de criticar a la salsera por usar playback, por su rumoreada infidelidad a Jefferson Farfán y por una supuesta actitud de diva. Por su parte, Yahaira Plasencia le restaba importancia, pero también aprovechaba la oportunidad para burlarse de la edad de ‘Tili’.

Aunque hubo un tiempo de relativa paz, el enfrentamiento resurgió cuando la ‘Reina del toto’ fue detenida, en abril del 2021, por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por festejar su cumpleaños con varias personas en una casa en Cieneguilla, lo que estaba prohibido debido a la pandemia del coronavirus.

La cantante fue sorprendida en la maletera de un auto por agentes de la PNP.

“Es una irresponsabilidad que tendrá que ser sancionada, es demasiada inmadurez. Creo que es un poco sonsa con ella misma, hasta se puede quedar sin trabajo y hoy en día todos necesitamos trabajar para apoyar a nuestras familias. No valora la oportunidad que tiene de volver a trabajar a menos que tenga alguien… otro auspiciador”, comentó una furiosa e indignada Tilsa.

Meses después, Tilsa criticó a la ex ‘Son Tentación’ por usar playback en los Premios Heat 2021 y también por no haber usado un vestido importante para la gala. “Mejor que se dedique a otra cosa”, decía un año atrás.

