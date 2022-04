“Intentaron violarme en el Congreso”: Las confesiones más impactantes de ‘El valor de la verdad’

Revive las revelaciones que causaron revuelo en la farándula nacional. (Foto: Composición Infobae)

Diversas figuras del espectáculo nacional se presentaron en ‘El valor de la verdad’, programa concurso conducido por Beto Ortiz. La dinámica consistía en confesar los más profundos secretos en televisión nacional a fin de ganar los 50 mil soles de premio. Para ello, las figuras públicas se sometían a la prueba del polígrafo, la cual determinaba si lo que decían era cierto o falso.

Susy Díaz, Laura Bozzo, Mónica Cabrejos, Angie Jibaja, Vania Bludau, Janet Barboza, Roberto Martínez, Kenji Fijumori, Tilsa Lozano y Néstor Villanueva son algunos personajes que se sentaron en el sillón rojo en el programa sabatino, que duró desde el 2012 al 2019 al aire. Estas fueron las confesiones más impactantes que remecieron la farándula en su momento.

XOANA GONZÁLEZ

“Me acosté con Messi”. En el 2016, la modelo argentina aseveró que mantuvo relaciones sexuales con Lionel Messi, astro del fútbol mundial y actual jugador del PSG. Aseguró que se encontraba en un desfile de modas en una discoteca, cuando un miembro de la organización le avisó que alguien deseaba conocerla. Tras dudarlo un poco, aceptó y se dio con la sorpresa que se trataba del futbolista. Ambos charlaron y luego se fueron a un hotel. “No lo dejemos mal. Venía bien, pero yo quería algo más. Sentía que me cogía un muerto”, dijo.

Xoana González en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

FABIO AGOSTINI

“Tuve un choque y fuga con Melissa Paredes” . El español confirmó el rumor iniciado por su hermano Bruno Agostini, quien señaló en Amor, Amor, Amor que realizaron un trío sexual con la modelo y con Andrea San Martín tras una fiesta. “Éramos cuatro. Nos organizamos bastante bien. Estábamos todos solteros, disfrutando como lo hace todo el mundo”, contó en el sillón rojo. Sus declaraciones causaron revuelo, por lo que ofreció disculpas públicas.

Fabio Agostini en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

TILSA LOZANO

“Juan Manuel Vargas es el amor de mi vida” . La exmodelo confesó por primera vez que sí tuvo un romance con el futbolista, quien sigue casado hasta el día de hoy con Blanca Rodríguez. “No me arrepiento para nada porque todo el dolor que sentí, también me dio los momentos más felices de mi vida”, detalló durante su participación en el 2013. También reveló que el deportista intentó comprarle un departamento, que vivieron juntos en Italia y que siempre le pidió que la presentara al Perú como su mujer, algo que nunca hizo.

Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

MELISSA KLUG

“Yahaira Plasencia se metió con Jefferson Farfán por dinero”. La ‘Blanca de Chucuito’ afirmó siempre que la salsera se había entrometido en su relación con el futbolista. Sin embargo, las cosas se tornaron personales cuando dijo que lo hizo por conveniencia. “Hay tantas cosas que salieron, audios de su familia pidiéndole dinero. Todo el Perú lo sabe, es mi punto de vista y es así”, expresó en el 2016.

Melissa Klug en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

VANIA BLUDAU

“Estuve en la suite del ‘Loco’ Vargas” . Aunque no contestó si tuvo un romance con el futbolista porque apretaron el botón rojo, sí confesó en la siguiente pregunta que se encontraron en el hotel Westin, pero que no pasó nada esa noche. “Estábamos bailando y tomando un poco, pero ahí quedó, en solo baile, trago y conversa. No hubo beso, ni abrazo. Solo bailadita pegadita, pero ahí no más”, precisó.

Vania Bludau en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

DAYANITA

“Pensé en matar a mi padre”. Tras revelar que se prostituyó desde los 12 años y que recibía golpes de su padre por su identidad sexual, la actriz cómica señaló que casi llega a asesinar a su progenitor. “La idea era echarle veneno para ratas en una de sus bebidas. Siempre fue el plan porque siempre recibía golpes, estaba cansada”, sostuvo. Cuando estaba a punto de hacerlo, se arrepintió porque temía que su madre y su abuela bebieran del mismo trago.

Dayanita en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

MAGALY MEDINA

“He consumido cocaína”. En una edición especial del programa, la ‘Urraca’ respondió con sinceridad cuando Beto Ortiz le preguntó si había consumido dicha droga. “En determinado momento, he probado de todo, era una época muy bohemia. Sí, la he probado (cocaína)”. Sin embargo, aclaró que este episodio lo pudo superar, lo que no sucedió con el hombre que crio a su único hijo, su exesposo César Lengua.

Magaly Medina en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

ANDREA SAN MARTÍN

“Me hubiera gustado que Deyvis Orosco fuera el padre de mi hija”. En dicha edición del 2016, la exchica reality relató haber sido violentada física y psicológicamente por Sebastián Lizarzaburu. Luego de reconocer que se arrepentía de haber tenido una hija con él, Andrea contestó la última pregunta referente al ‘Bomboncito de la cumbia’. Con ello, se llevó los 50 mil soles a casa.

Andrea San Martín en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

SUSY DÍAZ

“Intentaron violarme en el Congreso”. La exvedette manifestó que esto ocurrió durante su periodo parlamentario 1995-2000. “Un congresista no conocido vino a mi oficina, justo en la noche cuando todos los empleados se iban. Cerró la puerta y me tiró en el sillón. Se bajó el pantalón... Hemos forcejeado, me defendí y grité. Me salvé porque le dije que había cámaras de seguridad. Se asustó y se fue”, contó. Susy nunca denunció penalmente este hecho, pero sí denunció por acoso sexual a 5 paralmentarios. El nombre de su agresor no fue revelado.

Susy Díaz en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

SEGUIR LEYENDO: