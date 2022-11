Karen Schwarz se quebró al hablar del trastorno de ansiedad que padece Ezio Oliva: “La música lo salvó”

Karen Schwarz se quiebra al hablar de los cuadros de ansiedad de Ezio Oliva. Latina TV.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se casaron en el 2015 y son un matrimonio bastante sólido, producto de su amor tienen a dos niñas y ambos se encuentran trabajando en Latina Televisión.

Hace algunos meses, el cantante reveló que sufre de trastorno de ansiedad, pero lo que no se sabía es que aún lucha para sobrellevar esas crisis de pánico y su esposa lo apoya en todo momento.

En última emisión de ‘La Voz Kids’, la co-conductora Karen Schwarz se quebró al contar en el programa que la música ha ayudado mucho a su esposo a levantarse de esos cuadros de ansiedad de los que padece.

La influencer hizo estas declaraciones porque Ezio Oliva y Daniela Darcourt afrontaron un cuadro de pánico de una de las participantes de su equipo. Maka ‘La guapa’, quien se bloqueó y se puso a llorar durante los ensayos, al olvidar la letra y la melodía de la canción.

Luego de que Maka ‘La guapa’, Faustina Martino y Sofía Hanako terminaron de cantar en las batallas, su entrenador Oliva las felicitó por salir adelante, a pesar de lo que había pasado en los ensayos. El cantante se animó a contar todo al público.

“En el ensayo ‘Maka’ tuvo una crisis de pánico y ansiedad, se bloqueó completamente, esto fue más allá, Daniela tuvo que abrazarla y conversarle. Quiero decirte que me sacó el sombrero por ti, la manera cómo has enfrentado esto, me he emocionado, se me cayeron las lágrimas cuando te veía porque esto es mucho más valioso de si pasas o no”, le dijo a su pupila.

Te puede interesar: Ezio Oliva sorprendió a Karen Schwarz al proponerle matrimonio religioso: “Sí, mil veces, sí”

El interprete de “Como le hago” contó que él vivió un experiencia similar a la edad de 15 años en un set de televisión, no obstante a diferencia de Maka, se quedó callado.

“Yo he estado ahí donde estuviste, hace ya más 10 o 15 años, yo no pude salir de ahí. En televisión nacional me quedé callado por dos minutos, sin poder decir nada, sin poder resolver y tú lo hiciste, entonces eres lo máximo”, expresó el entrenador.

Karen Schwarz se quebró al hablar de los cuadros de ansiedad de Ezio Oliva. Latina TV

Karen se muestra orgullosa de Ezio Oliva

Fue en ese momento, que Karen quiso resaltar las palabras que dio su esposo a la pequeña concursante y se dirigió a Maka. Le aseguró que lo que le había dicho Ezio, era verdad y que ella es testigo de cómo la música lo había ayudado a enfrentar sus crisis.

“Él sufre ataques de pánico y la música lo ha saco o lo ha levantado de esos momentos complicados. Él, de repente, no lo ha dicho ahora, pero sí lo ha hecho público... ‘Maca’, él realmente te lo dice de corazón”, inició.

“La música lo liberó de esos ataques (de ansiedad) que aún continúan. Soy testigo de su lucha y de que la música es su mejor medicina”, dijo bastante emocionada.

Te puede interesar: Karen Schwarz y Ezio Oliva cautivaron al público al bailar marinera norteña en ‘La Voz Kids’

La empresaria también hizo un llamado a las personas que sufren de trastornos similares y les dijo que acudan a un especialista y no se los guarden para ellos, puesto que, es una enfermedad que los acompañará para toda la vida.

“Chicos, díganlo, hablando porque los van a acompañar por el resto de sus días, pero no hay nada mas maravilloso que sentirse acompañado por las personas que los ama. Te amo mi amor, estoy orgullosa de ti”, dijo Karen a su esposo.

SEGUIR LEYENDO