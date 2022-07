Karen Schwarz se refiere a los ataques de Rodrigo González: “Hay un límites y exijo respeto”

Karen Schwarz asegura que no tuvo que ver en el intento de detención de Rodrigo González. (Foto: Instagram)

Karen Schwarz aclaró que no le desea ningún mal al conductor de Amor y Fuego. Sin embargo, señaló que uno debe aprender de sus errores. Además, resaltó que nunca dudará en defenderse y a los que ama, tal como lo hizo con Rodrigo González y Magaly Medina.

Como se recuerda, el conductor de TV ha atacado en más de una oportunidad al popular Peluchín y ella no ha dudado en responder a través de televisión y bajo la vía legal. No obstante, aclaró que no tuvo nada que ver con el intento de detención del presentador.

“Siempre trato de ser una mujer muy feliz, pero cuando hay cosas que choca mi corazón... sale la leona de Karen. ¿Si me convierto en una leona cuando me insultan, tal como lo hace ‘Peluchín’ o Magaly Medina? No voy a poner nombres, pero en general y en mi vida 360... como mamá, mujer, profesional y esposa sí soy una leona, porque me ha pasado que una ‘pillina’ escribe a Ezio (Oliva) y evidentemente me voy a poner como leona si son descaradas.” , indicó Karen Schwarz a Trome.

Respecto al intento de detención de Rodrigo González, la conductora de TV evitó hablar del karma, pero indicó que uno debe aprender de los desaciertos que ha tenido en la vida.

“Creo que uno tiene que aprender mucho de sus errores, yo aprendo y a veces acierto. No voy a hablar del karma porque considero que eso no es positivo ni negativo para nadie. Nunca le voy a desear el mal a nadie, pero lo único que pido es respeto. A mucha gente no le puede gustar mi chamba y eso lo respeto. Las críticas las he recibido y asumo bien, pero solo pido respeto”, remarcó Schwarz, resaltando que no tuvo nada que ver en el intento de detención.

“Inventan muchas cosas, se quedó claro que no tuve nada que ver al respecto. Ni siquiera era por alguna denuncia mía”, dijo.

En otro momento, la esposa de Ezio Oliva indicó que no tiene medidas de protección y que tampoco piensa pedirla, solo está a la espera de que su juicio contra Peluchín siga su curso. Además, remarcó que es consciente que no le va a caer a todo el mundo, pero eso no quiere decir que va a tolerar todos los dardos que Rodrigo González ha mandado hacia ella.

“Lo único que pido es que respeten, nunca le deseo el mal a nadie, todos estamos para aprender, pero solo hay que buscar el límite, hay que aceptar que nos equivocamos, que no le gustamos, tampoco somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero hay un límite. No porque esté en televisión tengo que ser latigada, solo pido que no se pase ese límite porque somos seres humanos”, recalcó.

Finalmente se refirió a su próxima boda religiosa con el padre de sus dos hijas. La exmodelo contó que será el próximo año en la misma fecha que fue su boda civil. Detalló que será dentro del país y que no se estresa con los preparativos.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se casan el próximo año. (Foto: Instagram)

“SOY DUEÑA DE MIS EMOCIONES”

Karen Schwarz suele abrir su cajita de preguntas en su cuenta de Instagram, donde no solo responde a sus fans, sino también a sus detractores. Es así como en el mes de junio uno de ellos le preguntó que, ante tanto ataque, “¿Por qué no cierras los comentarios?”. La conductora no dudó en contestar que u vida no gira al rededor de las redes sociales, por lo que no le importa lo que digan terceras personas mientras que ella se sienta feliz y tranquila en su hogar.

“Porque cuando uno aprende que la vida no gira alrededor de las redes sociales y que lo más importante es lo que pasa en casa y con los tuyos, todo lo demás es efímero y no real. Soy dueña de mis emociones, no de los que comentan”, dijo.

Karen Schwarz responde preguntas de fans.

