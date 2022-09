Karen Schwarz volvió a denunciar por violencia psicológica a Rodrigo González. | Amor y Fuego.

Rodrigo González, conductor del programa ‘Amor y Fuego’, sorprendió a su compañera Gigi Mitre al contarle que hace poco se enteró que había sido denunciado una vez más por Karen Schwarz, quien aseguró que el popular ‘Peluchín’ afectó su estabilidad emocional.

De acuerdo al presentador de televisión, él se dio cuenta de la nueva demanda en su contra cuando le notificaron que este proceso había sido rechazado por la Fiscalía al no encontrar algún daño psicológico en la figura de Latina.

“Hoy me acabo de enterar, porque le han denegado la denuncia, que me había vuelto a demandar. Igual le dieron un matamoscaso, dice que nuevamente se encuentra afectada psíquicamente será porque te han mandado atrás o te tienen olvidada. ¿A mí qué me echas la culpa?”, comentó.

Asimismo, Rodrigo González le contó a su compañera que la denuncia había sido realizada el último 12 de setiembre y que no sabía los motivos por los que Karen Schwarz había decidido abierto un nuevo proceso legal en su contra.

“Otra vez fue a victimizarse, otra vez se hizo la dañada, la psicológicamente afectada. La denuncia fue ahorita nomas, Lima 12 de setiembre... De verdad está obsesionada conmigo”, indicó.

En otro momento, el conductor de ‘Amor y Fuego’ indicó que la abogada de inició esta demanda es la misma que defendió a Paolo Guerrero en el caso contra Magaly Medina, donde salió victoriosa.

Sin embargo, ‘Peluchín’ le aclaró a la abogada que en esta oportunidad no iba a conseguir nada, pues ya son varias las denuncias que ha puesto en su contra y no ha conseguido nada hasta el momento.

Para finalizar, Rodrigo González también se refirió a Susana Umbert, quien no estaría atravesando un buen momento en Latina luego de haber sido retirada de la gerencia de programación del canal de San Felipe.

“Ahora la otra también me va a echar la culpa que la botaron de Latina, que le inventaron un cargo de gerenta sin importancia internacional. ¿Ahora también estás afectada por eso?”, señaló.

Karen Schwarz hace caso omiso a las críticas en su contra. (Foto: Instagram)

Karen Schwarz pidió que no la ataquen

Hace casi dos meses, Rodrigo González casi fue detenido por la policía por presuntamente haber incumplido con la orden judicial que le impedía referirse a Karen Schwarz y otras exfiguras de Latina.

Debido a ello, los fans del conductor de televisión utilizaron Instagram para expresar su rechazo contra la exconductora de televisión, señalando que era la culpable del mal momento que estaba viviendo ‘Peluchín’.

Debido a los cientos de mensajes de odio que recibió, Karen Schwarz le pidió a los cibernautas que dejen de atacarla y señaló que ella no tenía nada que ver, pues era una orden judicial que el compañero de Gigi Mitre debió haber cumplido.

