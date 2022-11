Karen Schwarz y Ezio Oliva cautivaron al público al bailar marinera norteña en ‘La Voz Kids’

Karen Schwarz y Ezio Oliva sorprendieron al bailar marinera norteña en ‘La Voz Kids’ | Latina TV

Lo dieron todo. Karen Schwarz y Ezio Oliva se lucieron en el set de ‘La Voz Kids’, luego que la madre de una participante chiclayana los invitara a bailar marinera norteña. La presentadora de TV y el cantante nacional, quienes se unieron en matrimonio en el 2015 y tienen dos hijas juntos, brillaron en la pista de baile, robándose los aplausos de los demás jurados del programa.

Todo empezó cuando Daniela Alcántara logró que todos los entrenadores voltearan su silla durante las audiciones a ciegas. En medio del casting, la joven contó que su madre y ella viajaron a Lima para presentarse en el concurso de canto de Latina TV. Fue así que la exmodelo apareció en escena en compañía de la mujer, quien bailó para todos los presentes.

Karen Schwarz no se aguantó las ganas y bailó marinera con madre e hija. Tras la corta presentación, Maricarmen Marín señaló: “Eres muy buena alumna. Aquí Daniela nos contó que su mamá bailaba con el papá, pero que él no estaba. Ahora que veo que has aprendido muy rápido, de repente Ezio te puede hacer compañía”. El ex Adammo aceptó la propuesta.

Karen Schwarz y Ezio Oliva bailaron marinera juntos. (Latina TV)

Fue así que la pareja sorprendió a todos al bailar marinera norteña durante unos minutos, incluso llegando a besarse frente a cámaras. Al finalizar, la presentadora de TV aseguró que valió la pena el intento, mientras que su pareja indicó que “el Instituto Nacional de Cultura lo va a denunciar en este momento”.

En ‘La Voz Kids’, Ezio Oliva se desempeña como entrenador al lado de Eva Ayllón, Víctor Muñoz y Maricarmen Marín. Por otro lado, Karen Schwarz y Cristian Rivero son los encargados de la conducción del programa infantil, estrenado el 20 de octubre de este año tras la gran final de ‘La Voz Senior’.

Vida amorosa

El cantante nacional se casó con la exmodelo Karen Schwarz, en octubre de 2015. La pareja realizó una ceremonia simbólica en Punta Cana junto a amigos cercanos. Ya en mayo del 2016, contrajeron matrimonio de forma civil; sin embargo, les queda pendiente el religioso. Según la conductora de TV, está en planes de realizarse pronto.

Por otro lado, ambos tienen dos hijas en común; la primera llamada Antonia que nació en el 2017 y la segunda llamada Cayetana, que nació en el 2020. Ezio y Karen han dejado en claro que no quieren tener más hijos.

Matrimonio de Ezio Oliva y Karen Schwarz.

Cabe resaltar que la pareja atravesó una ruptura al inicio de su relación, la cual ha sido descrita como una etapa bastante dolorosa para Karen Schwarz. Según dijo en Instagram, esto ocurrió cuando no sabía si Ezio era su enamorado o simplemente su amigo con derecho.

“No saben cómo sufrí. Al mes me harté de no tener cabeza para mis cosas y solo pensar en él. Me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que, si él regresaba o no. Nunca esperes a nadie”, señaló.

