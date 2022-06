Karen Schwarz resta importancia a las críticas de los fans de Rodrigo González: “Soy dueña de mis emociones”

Karen Schwarz hace caso omiso a las críticas en su contra. (Foto: Instagram)

Rodrigo González se convirtió en tendencia luego que la policía lo fuera a buscar a su casa y centro de trabajo con la única intención de detenerlo, esto a raíz de las denuncias por violencia psicológica y de género que interpusieron Karen Schwarz junto a Susana Umbert y Cathy Sáenz.

Tras conocerse dicha información, los fans del popular ‘Peluchín’ desataron toda su furia contra la conductora de Yo Soy, al punto de ingresar a su perfil de Instagram y poner comentarios negativos en cada una de sus publicaciones.

Karen Schwarz lejos de salir a defenderse o bloquear los comentarios para evitar recibir más críticas, ella prefirió dejar sus redes tal y como estaban. Asimismo, organizó un preguntas y repuestas a través de sus historias, donde sus seguidores le hicieron diferentes preguntas.

“¿Por qué no cierras los comentarios?”, le consultaron, a lo que ella señaló que su vida no gira al rededor de las redes sociales, por lo que no le importa lo que digan terceras personas mientras que ella se sienta feliz y tranquila en su hogar.

“ Porque cuando uno aprende que la vida no gira alrededor de las redes sociales y que lo más importante es lo que pasa en casa y con los tuyos , todo lo demás es efímero y no real. Soy dueña de mis emociones, no de los que comentan”, señaló.

De otro lado, la modelo respondió a otra consulta, pues le preguntaron si en estos momentos de su vida siente que se encuentra viviendo uno de los momentos más felices al tener un trabajo estable, un matrimonio consolidado y dos hermosas pequeñas.

“ Cada etapa de mi vida para mí es felicidad, incluyendo los errores y aciertos. Hoy en día tengo más motivos para estar concentrada en lo que tanto soñé, ser mamá, ser esposa, pero sobre todo desarrollar mis propios sueños como mujer . Uno madura, aprende, se vuelve más fuerte y prioriza lo que realmente hace latir tu corazón. Esta soy yo”, afirmó Karen Schwarz.

Karen Schwarz responde preguntas de fans.

KAREN SCHWARZ RESPONDE A FAN QUE LE RECORDÓ VIDEO ÍNTIMO DE EZIO

Karen Schwarz decidió responder a un seguidores que la quiso molestar por el video íntimo que se hizo público hace algunos años de Ezio Oliva. La conductora de televisión señaló que no tenía nada de malo si en algún momento sus hijas lo ven, pues no hizo nada malo.

“ La del video no soy yo, pero y si fuese... ¿No entiendo cuál sería el problema? Acaso hacer el amor con el hombre que amas, ahora mi esposo y padre de mis hijas, tendrían que sentir vergüenza o miedo, jamás. Al contrario, le enseñaría que lo mejor es no grabarse teniendo relaciones porque les podría pasar. Pero al final es decisión de ellas”, escribió.

