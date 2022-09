Ezio Oliva: de concursante de ‘Super Star’ a entrenador de ‘La Voz Kids’

Ezio Oliva y su paso por la música.

Ezio Oliva se ha convertido en un cantante de talla internacional. El esposo de Karen Schwarz se luce con artistas como Sebastián Yatra, Vadhir Derbez, Yera, Daniela Darcourt y más, y es que su música ha logrado una gran evolución con el paso de los años.

Sin embargo, el camino no ha sido tan fácil, ni mucho menos corto. Ezio ha ido en busca de oportunidades desde el 2004, cuando fue parte de un concurso de canto ‘Super Star’, para luego ser parte de Ádammo y convertirse en quien ahora es. Un camino que lo ha llevado a sentarse en una silla de entrenador de ‘La Voz Kids’.

Super Star

Fue en el año 2004, cuando tan solo tenía 16 años que Ezio Oliva decidió buscar su futuro en la música siendo parte del concurso Súper Star. Un espacio que se transmitía por Panamericana Televisión y que buscaba al mejor talento para el canto.

Aunque el triunfo en aquella oportunidad se lo llevó Susan Ochoa, este se convirtió en su primer paso para esta carrera que sigue construyendo con mucho esfuerzo. En una entrevista con Correo, el cantante se refirió a esta experiencia. “Esa experiencia fue espectacular para mí, pero a la vez fue terrible porque cantaba mal, desafinaba, me olvidaba la letra. Ahora sigo olvidándome la letra, pero ahora me río, me divierto”, confesó.

Ezio Oliva en 'Super Star'.

Ádammo

En el 2007, Ezio Oliva junto a Renzo Bravo, Nicholas Cáceres y Diego Ubierna conforman el exitoso grupo juvenil Ádammo. Este grupo ganó el concurso ‘Bandas de Garage’ de la emisora Studio 92 y desde allí inició su ascenso. Su éxito fue creciendo que incluso, un años después, fueron invitados del concierto del grupo mexicano Camila. Allí tocaron frente a 10 mil personas en el Jockey Club del Perú.

En el 2009, fueron premiados por primera vez por MTV Latinoamérica en la categoría Mejor Artista Nuevo, casi de inmediato se convirtieron en los favoritos del público. Esto, luego de lanzar su primer video del tema ‘Sin miedo’.

Sin embargo, el éxito se terminó con su último concierto el 25 de setiembre del 2013 en Cuzco. Aunque no se supo mucho del motivo de esta separación, años más tarde, Diego Ubierna confesó qué es lo que había pasado.

Ádammo.

“Cuando empiezas a ganar dinero llegan propuestas de disqueras, de manager y artistas top, pero la banda no supo definir un camino en el cual todos estemos de acuerdo y dejamos de hablarnos. Nicholas se fue a Los Ángeles a estudiar arquitectura, Renzo también se fue, Ezio se lanzó como solista y yo no quería saber nada de la música”, comentó el exintegrante a El Comercio.

Se lanza como solista

En el 2015, Ezio Oliva decide iniciar su propio camino como solista. El exvocalista de Ádammo inició su carrera solo con un tema especial y era ‘Siempre has sido tú’, una canción que fue dedicada e inspirada en su esposa Karen Schwarz.

En diversas entrevistas, confesó que esta canción solo era un regalo de matrimonio para su esposa, pero causó tal sorpresa en su boda que se convirtió en su primer tema exitoso. Un año más tarde, lanza sus temas ‘El calendario’ y ‘Ven morena’, nuevos éxitos para su repertorio.

Vida personal

En octubre del 2015, se casó con la modelo y conductora de televisión Karen Schwarz. La pareja realizó una ceremonia simbólica en Punta Cana, junto a amigos cercanos, en mayo del 2016, contrajeron matrimonio de forma civil, sin embargo les queda pendiente el religioso. Según la conductora de televisión, está en planes de realizarse pronto.

Por otro lado, la pareja tiene dos hijas, la primera llamada Antonia que nació en el 217, y la segunda llamada Cayetana que nació en el 2020. Ezio y Karen han dejado en claro que no quieren tener más hijos.

Matrimonio de Ezio Oliva y Karen Schwarz.

Entrenador de La Voz Kids

En octubre de este año, se estrenará una nueva temporada de ‘La Voz Kids’ por lo que se han anunciado a los entrenadores que estarán en esta ocasión. La sorpresa esta vez ha sido la presencia de Ezio Oliva. Además, estarán Eva Ayllón, Maricarmen Marín y Víctor Muñoz. Pero, uno de los momentos especiales para el artista es que podrá compartir el escenario con su esposa Karen Schwarz.

“Cumpliendo sueños. Hace más de 15 años pisé por primera vez un escenario, como participante, en un programa concurso donde aprendí la importancia de la disciplina, el nunca rendirse, pero sobre todo el respeto que le debemos a nuestro público. Y hoy después de muchísimo trabajo cumplo el sueño de ser entrenador en LA VOZ KIDS junto a grandes amigos y al amor de mi vida. Gracias vida por este gran regalo”, escribió en un post de Instagram.

Ezio Oliva en 'La Voz Kids'. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO