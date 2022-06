¿Karen Schwarz manda indirecta a los fans de Rodrigo González?: “Varios extrañan a los payasos”

Karen Schwarz tomó con humor los ataques de los seguidores de Rodrigo González. (Foto: Instagram)

Karen Schwarz fue blanco de críticas el último fin de semana luego de que la Policía Nacional intentara detener a Rodrigo González por, presuntamente, haber violado las medidas de protección que interpuso Susana Umbert y Cathy Sáenz.

Sin embargo, los seguidores del periodista también señalaron a la conductora televisiva como una de las responsables y desataron su furia poniendo comentarios negativos en el Instagram oficial de la presentadora de Yo Soy.

Recordemos que, la modelo denunció al popular ‘Peluchín’ por presunta violencia psicológica en el 2021; sin embargo, no procedió y fue archivada por el Poder Judicial. Pese a que en un inició, Karen Schwarz restó importancia a los ataques, el último domingo 05 de junio decidió tomarse unos minutos en sus redes sociales para responderle a sus detractores.

A través de las historias de su Instagram, se mostró muy calmada y con humor se refirió a los emojis de ‘paltas’, ‘payasos’ y ‘vómitos’ que los denominados ‘rodriguistas’ le pusieron en algunas de sus publicaciones.

“Me han mandado tanta palta que ya me provocó una ensaladita” , comenzó escribiendo junto a una fotografía de ella simulando que está pensando en dicho alimento. Cabe resaltar que, en la jerga peruana, decir ‘palta’ está relacionado a algo o alguien que avergüenza.

Asimismo, recordó que ya se acerca la época de los circos, pues otro emoji que estuvo muy presente en sus post fue el de un payaso. “Veo que varios extrañan los payasos, tranquilos ya llega la época del circo en julio” , agregó.

Finalmente, se refirió a la carita de vomito, el cual tiene varios significados y uno de ellos es para dar a entender que algo o alguien da asco. “Y para los que aman este emoticón (de vomito) les recomiendo bicarbonato de sodio. Es muy bueno para las náusea, acidez y dolor de barriga”, sentenció.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO RODRIGO GONZÁLEZ?

Luego de comentar sobre la demanda que le ganó Johnny Depp a Amber Heard por difamación, Rodrigo González recordó que durante años ha tenido que batallar contra las denuncias por violencia psicológica que le interpusieron Susana Umbert, Karen Schwarz, Cathy Saenz y Lourdes Sacín.

“Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy de dejar de defenderme y voy a empezar a atacar también, porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Cathy Saenz y Lourdes Sacín se han dedicado sistemáticamente a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador”, empezó diciendo.

“A mí nadie me devuelve lo que en ese momento se me hizo con la justicia de mi país, que como no me pudieron denunciar por difamación, porque no la había, fueron a través del Ministerio de la Mujer a denunciarme por violencia de género”, indicó.

Para finalizar, Rodrigo González les advirtió que la demanda que va a realizar es bastante seria y que luchará hasta el final para que le den la razón. “Si ellas pensaban que iban a ser las abanderas y sentar un precedente, déjenme decirles que el precedente lo voy asentar yo”, sentenció.

El conductor de Amor y Fuego reveló que tomará acciones legales contra las exfiguras de Latina por tildarlo de 'maltratador'.

