Captan a futbolista Sergio Peña y Alexandra Méndez. ATV /Magaly TV: La firme.

Sergio Peña no pierde el tiempo y disfruta de su soltería, durante sus vacaciones en Lima. El futbolista peruano fue captado saliendo de fiesta en dos oportunidades con Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’.

Las cámaras de Magaly Medina los captó saliendo el último miércoles de una discoteca de Barranco con un grupo de amigos. Pero, lo llamativo fue que se retiraron en el mismo auto. Luego, el sábado 19 de noviembre fueron vistos en otro discobar de Surco y también salieron juntos en el mismo vehículo.

Como se recuerda, el futbolista de Malmö FF llegó a Lima hace algunas semanas para inaugurar un emprendimiento y visitar a su pequeña que tiene junto a la influencer, Valery Revello.

Sergio Peña salió con su hermano y un grupo de amigos que lo acompañaron al ingreso y a la salida para evitar que lo graben, sin embargo, los ‘urracos’ de ATV lograrlo registrarlo con la que sería su nueva acompañante de rumba.

No es la primera vez que ‘La Chama’ es captada saliendo con un futbolista, ya que anteriormente ha sido vinculada con Jefferson Farfán y otros deportistas. A pesar de que Sergio y la modelo venezolana no fueron captados en una situación amorosa, llama la atención que salgan juntos y se regresen en el mismo carro.

Sergio Peña es captado saliendo dos veces de fiesta con Alexandra Méndez. Instagram

Sergio indicó que Tepha Loza es “una chica increíble”

El deportista declaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ e indicó que la corta relación que tuvo con Tepha Loza no prosperó porque no hubo una conexión que los mantenga unidos.

Como se sabe, a fines del mes de abril la chica reality confirmó su relación sentimental con el jugador de la selección peruana de fútbol. Ambos se mostraban muy enamorados, pero de un momento a otro sorprendieron al anunciar el fin de su historia de amor.

El deportista no dudó en elogiar a la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y confesó el motivo de su ruptura. “Tepha es una chica a la cual le tengo mucho cariño y es increíble. Simplemente, las cosas no se dieron bien, cuando no hay conexión, no hay conexión y ya está”, sentenció.

Sergio Peña habla de su relación con Valery Revello y Tepha Loza. (Willax TV)

Sergio Peña: “Tengo una buena relación con Valery Revello”

Debido a que la modelo Valery Revello confesó hace algunas semanas que es víctima de maltrato psicológico desde hace más de 1 año. El reportero de Willax TV le consultó al respecto, pero el jugador indicó que no tiene ningún problema con ella y considera que las palabras de la modelo no eran dirigidas para él.

“Con la mamá de mi hija, tengo una relación normal de padres, no tenemos ningún tipo de problemas, no se por qué motivo ella puso eso, no se lo he preguntado, no creo que sea para mí, no tengo ningún problema con ella, le tengo mucho respeto y no tengo nada malo qué decir contra la mamá de mi hija”, dijo el seleccionado.

Asimismo, se refirió a la vez que Valery contó que sus planes de mudarse a Estados Unidos para continuar con sus estudios se vieron frustrados debido a que Sergio Peña no le dio permiso para que pueda viajar con su pequeña.

“Ese es un tema diferente, un tema aparte que tenemos que hablar por mi hija de cuatro años que quiero ver en todo momento. No es un permiso que yo haya quitado, es un tema que yo tengo que hablar con la mamá de mi hija. Cada uno maneja las cosas como quiere, en mi caso yo lo manejé en silencio. Es un tema que si ella quiere viajar con mi hija, lo vamos a hablar”, agregó.

Sergio Peña rompió su silencio sobre Valery Revello y Tepha Loza. (Captura / Instagram)

