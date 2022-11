Valery Revello y su indirecta a Diego Rodríguez tras imágenes donde modelo rechaza sus besos. (TikTok)

¡Fiel a su estilo! Valery Revello utilizó sus redes sociales para enviarle una indirecta a Diego Rodríguez, luego que se difundieran imágenes de ambos en una fiesta el pasado lunes por la celebración de Halloween, donde se muestra el preciso momento en que la influencer intenta besar al exchico reality en múltiples oportunidades.

Como se recuerda, los dos estuvieron saliendo a punto de formalizar su relación sentimental, pero de un momento a otro se les vio por haciendo su vida por separado. Incluso, el exintegrante de Esto es Guerra reconoció el pasado mes de abril que ambos estaban saliendo y conociéndose tras de ser captados besándose en una discoteca. Sin embargo, a principios del mes de agosto se comenzaron los rumores de su separación y ahora, estarían retomando sus sentimientos.

Fue el programa ‘Amor y Fuego’ los encargados de publicar el vídeo en el que aparece Valery Revello parada al frente de Diego Rodríguez y ella le intenta robar hasta siente ósculos. “Dios santo, intentó besarlo hasta siete veces y Dieguito a vista y paciencia de todos la choteaba”, comentó la reportera del magazine de Willax TV.

Valery Revello manda indirecta y aclara

Poco después de ver las imágenes, Valery Revello recurrió a su cuenta oficial de Instagram para grabar uno de sus populares vídeos y que muchos han sido interpretados como indirectas. Esta vez, la modelo no dudó en dedicarle uno de sus clips a lo sucedido y apareció bailando uno de los temas que se han vuelto viral en los últimos días.

“A tu perro lo vuelto mi gato”, fue la canción que escogió para grabar; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que escribió. “Cuando me rechaza 7 besos pero en privado….”, se lee como descripción al material audiovisual dejando entrever que el exguerrero sí le corresponde sus cariños cuando están solos.

Cabe mencionar que, aunque la ex de Sergio Peña dejó en claro que todo era una broma y que ambos estaban jugando en la fiesta, los usuarios comenzaron a burlarse por lo ocurrido. “Ni mi paciente me rechazó tantas veces cuando era estudiante de odontología”, “Se ríe para no llorar”, “Yo haciendo chiste después que me chotearon en público”, “La verdad eres muy bonita para que te rechacen los besos”, son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

Valery Revello manda indirecta a Diego Rodríguez. (Captura)

La vez que Diego Rodríguez no descartó formalizar con Valery Revello

Diego Rodríguez estuvo en el avant premiere de la película ‘Igualita a mí’ el pasado 14 de junio y fue abordado por las cámaras de Más Espectáculos para ser consultado sobre su romance con la modelo Valery Revello.

Según el modelo en ese entonces, no descartó que en un futuro pueda oficializar un noviazgo con la ex de Sergio Peña. Además, dejó en claro que no deseaba que su romance se vuelva mediático o sea expuesto en televisión, pues no está acostumbrado y prefería mantenerlo en privado.

“Estamos saliendo y quisiera en la medida de lo posible mantenerlo entre los dos a ver en qué se puede convertir. Yo creo que desde que salimos, el tema ha sido bastante mediático y no estoy acostumbrado. Todo bien, nos llevamos muy bien y feliz”, dijo para el programa matutino.

Asimismo, evitó dar más detalles, ya que sintió que podría perjudicar el buen momento que estaba experimentando. “No quiero salar ni exponer nada, nos estamos conociendo todavía porque uno no deja de conocer a nadie y nosotros recién nos hemos conocido hace dos o tres meses. Por ahora, todo muy bien”, concluyó.

