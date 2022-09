Sergio Peña y su explosiva respuesta a usuaria que lo acusó de serle infiel a Valery Revello

Sergio Peña explota contra usuaria que lo acusa de infiel. (Instagram)

El futbolista Sergio Peña no soportó que una usuaria en redes sociales asegurara que le fue infiel a la madre de su hija, Valery Revello. Como se recuerda, la pareja puso punto final a su matrimonio desde antes que comience el 2022. Así lo anunció el pelotero en un comunicado a la opinión pública antes de que salieran imágenes de la modelo con otro hombre en febrero de este año.

Si bien, no se llegó a conocer los motivos de su ruptura, muchos comenzaron a especular que habría sido por una infidelidad; sin embargo, la guapa joven aseguró que ninguna tercera persona se metió en su relación sentimental. Pese a ello, algunos cibernautas aún creen que el seleccionado tuvo la culpa de su ruptura por haberle sido infiel a su expareja.

Esto se vio reflejado con un comentario que dejó una internauta en la última publicación que hizo Sergio Peña en su cuenta oficial de Instagram. El pelotero se tomó unos minutos para dedicarle un tierno mensaje a su pequeña, pues está alejado de ella desde hace varios meses por estar jugando en Suecia para el equipo del Malmo FF.

“No sabes lo mucho que te amo y te extraño, haría y daría todo en este mundo solo por verte, abrazarte, besarte y decirte lo mucho que te amo, te necesito cada día de mi vida, eres lo primero y último que tengo en mi cabeza al despertarme y al irme a dormir por las noches, hago siempre todo por y para ti, algún día entenderás y disfrutaremos de cada segundo perdido, te amo con todo mi corazón hija”, escribió como descripción con una foto de su primogénita.

El post no tardó en tener múltiples reacciones así como algunas críticas por parte de sus seguidores. Sergio Peña no esperó que una enfurecida usuaria lo acusara de cometer adulterio cuando estaba en un romance con Valery Revello.

“Eso hubieses pensado antes de serle infiel a Valery”, escribió y a lo que Peña no dudó en responder explosivamente. “Porque no te ocupas en algo más importante que en hablar estupideces”, señaló. Cabe mencionar que actualmente la fotografía cuenta con 141 comentarios y todo parece indicar que el pelotero prefirió eliminar todo lo mencionado, pues ya no se encuentra en su Instagram.

Al respecto, Valery Revello reveló que mantiene una buena relación de padres con el deportista. “Todo bien (con Sergio), todo tranqui (...) Él ama a su hija, no hay duda. ¿La debe extrañar? Sí claro, todos los días habla con ella”, dijo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cuando fue consultada sobre las publicaciones de su exesposo.

