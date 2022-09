Tepha Loza planeó mudarse con Sergio Peña a Suecia: “Me ganó la ilusión”

Tepha Loza planeó vivir con Sergio Peña en Suecia | América TV / América Hoy

Este jueves 29 de septiembre, Tepha Loza se presentó por primera vez en el set de ‘América Hoy’, donde habló sobre su fallida relación amorosa con Sergio Peña. La excompetidora de ‘Esto es Guerra’ confirmó lo que muchos especulaban: estaba dispuesta a dejar su trabajo y familia con tal de vivir con el futbolista peruano en Suecia.

Esto se reveló durante una secuencia de preguntas y respuestas, en la que le consultaron si alguna vez pensó en dejar todo atrás por amor. La hermana de Melissa Loza respondió que sí, aunque sin entrar en tanto detalle. Fue entonces que Belén Estévez fue más directa con el tema. “¿Te podrías ir a vivir a otro país por amor?”, dijo en clara referencia al seleccionado nacional.

“Sí, en algún momento lo pensé. Como lo dije en su momento, yo me proyecto a mil, pero igual trato de ir paso a paso. El tiempo lo dice todo, las acciones van más que mil palabras. Yo tengo mis proyectos acá, a mi familia que así nomás no la dejo (...) Lo conversamos en algún momento y nada más”, confesó la exchica reality.

Tepha Loza habló sobre Sergio Peña en 'América Hoy'.

En otro momento, Tepha Loza indicó que tanto ella como Peña se enamoraron con intensidad, pero lamentablemente su historia de amor llegó a su fin. “No puedo decir si uno dio más que otro porque fue poco tiempo. En ese momento, me ganó la ilusión… tanto como a él. Creo que no tiene nada de malo, nadie debería por qué juzgar porque tienen que pensar que detrás de nosotros hay una familia”.

Descarta reconciliación con Sergio Peña

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ afirmó que no es amiga de Sergio Peña y que solo existe una relación de respeto entre ambos. “Le deseo lo mejor de todo corazón, a su familia también porque le agarré cariño”, comentó en ‘América Hoy’. Las conductoras del programa continuaron con el interrogatorio.

Brunella Horna le preguntó si le había cerrado las puertas del amor al futbolista, a lo que Tepha Loza contestó que sí. “Es relación que ya se dio en su momento y si no funcionó, está todo bien. Yo sigo acá, sigo viva. Igual, no le cierro las puertas al amor en general. El amor es tan bonito, es lindo”, sostuvo.

Por otro lado, indicó que su hombre ideal es una “persona que se proyecte, con sueños, que no sea conformista, que sea un hombre hogareño. Yo anhelo tener una familia y espero lo mismo de la otra persona”.

Tepha Loza y Sergio Peña terminaron su relación amorosa a inicios de agosto.

¿Por qué se acabó el amor?

Ni Sergio Peña ni Tepha Loza han revelado las razones de su repentina ruptura. Sin embargo, se especula que la distancia fue el problema principal de su relación amorosa. Como se sabe, la modelo vive en Lima mientras que el deportista en Suecia debido a su contrato con el Malmö FF.

De hecho, la conductora de ‘En Boca de Todos’, Tula Rodríguez, reveló uno de los posibles motivos del rompimiento de su relación. Según dijo, Sergio Peña le propuso a Tepha Loza vivir con él en Suecia, pero ella no aceptó dicha propuesta porque eso implicaba dejar su trabajo en ‘Esto es Guerra’ y abandonar a su familia.

“Te cuento que cuando hemos hablado, no sé si soy infidente, pero efectivamente él le pidió que ella se venga (a Suecia)… ella acá trabaja, tiene un buen puesto de trabajo, acá tiene su vida hecha. No se trata de que tire todo (...) pero no puede probar si no sabes exactamente si estarás bien. Él finalmente no iba a dejar de jugar fútbol”, contó.

