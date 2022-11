Tepha Loza y su misil a Valery Revello por indirectas en TikTok: “Me parece absurdo”

Tepha Loza y su misil a Valery Revello por indirectas en TikTok | América Hoy / América TV

Valery Revello ha llamado la atención de los usuarios en más de una oportunidad por las controversiales frases que publica en TikTok. Muchos aseguran que se tratan de indirectas para sus exparejas, principalmente para Sergio Peña. Al parecer, Tepha Loza, quien también mantuvo un romance con el futbolista, no estaría de acuerdo con la actitud de la modelo.

Esto lo habría dejado en claro en la reciente emisión de ‘América Hoy’, donde se presentó como invitada especial junto a Macarena Vélez. Todo inició en una dinámica, cuando le preguntaron qué cosa jamás le ha perdonado a un ex. “Nada”, contestó la excompetidora de ‘Esto es Guerra’, dejando sorprendidas a las presentadoras del programa.

“Ay no, qué aburrido. Los ex ya están muertos, ¿por qué revivir? Yo estoy relajada, no hablo con ninguno de ellos. Están enterrados”, aseveró la hermana menor de Melissa Loza, resaltando además que no ocupa su tiempo mandándole indirectas a sus exparejas porque ya forman parte del pasado.

Valery Revello cuenta con más de 400 mil seguidores en TikTok.

Fue en ese momento que Brunella Horna, consciente de que Revello ha sido cuestionada por sus videos publicados en la plataforma china, le dijo: “¿No te gustan las chicas que mandan por TikTok?”. Tepha Loza respondió con total sinceridad que no le agradaban esa clase de mujeres.

“No, eso a mí me parece absurdo. El que supera, lo hace al 100%, sino no puede ser feliz”, indicó. En tanto, Janet Barboza aseguró que sus palabras tenían nombre y apellido, en clara referencia a la exesposa de Sergio Peña.

Tepha Loza asegura que no le envía indirectas a sus exparejas.

La última indirecta de Valery Revello

Fiel a su estilo, Valery Revello usó su cuenta de TikTok para enviarle una tremenda indirecta de Diego Rodríguez. Esto luego que ‘Amor y Fuego’ difundiera imágenes de ambos celebrando Halloween en una discoteca limeña. La modelo intentó besar al exchico reality en múltiples oportunidades, siendo rechazada en todo momento.

“Dios santo, intentó besarlo hasta siete veces y Dieguito a vista y paciencia de todos la choteaba”, comentó la reportera del magazine de Willax TV. Rodrigo González también se sumó a las burlas, lo que habría generado el fastidio de la expareja de Sergio Peña.

“Cuando me rechaza 7 besos, pero en privado….”, se lee como descripción al material audiovisual, dejando entrever que el exguerrero sí le corresponde sus cariños cuando están solos.

Valery Revello y su indirecta a Diego Rodríguez tras imágenes donde modelo rechaza sus besos. (TikTok)

