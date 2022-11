Sergio Peña habló de su relación de padres con Valery Revello y sobre su ruptura con Tepha Loza

Sergio Peña habla de su relación con Valery Revello y Tepha Loza. (Willax TV)

Sergio Peña fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para ser consultado sobre la actual relación que lleva con Valery Revello, madre de su hija, y su expareja Tepha Loza. El futbolista regreso al Perú para presentar su nuevo emprendimiento y el magazine de Willax TV aprovechó la oportunidad para preguntarle acerca de los últimos acontecimientos que envuelven a sus ex enamoradas.

El reportero del programa comenzó por consultarle por la polémica revelación de la modelo, quien confesó hace algunas semanas que es víctima de maltrato psicológico desde hace más de 1 año. Según el pelotero, no tiene ningún problema con la mamá de su pequeña y considera que las palabras de la influencer no tienen nada que ver con él.

“Con la mamá de mi hija yo tengo una relación normal de padres, no tenemos ningún tipo de problemas, no se por qué motivo ella puso eso, no se lo he preguntado, no creo que sea para mí, no tengo ningún problema con ella, le tengo mucho respeto y no tengo nada malo qué decir contra la mamá de mi hija”, dijo el seleccionado.

Asimismo, se refirió a la vez que Valery Revello contó que sus planes de mudarse a Estados Unidos para continuar con sus estudios se vieron frustrados debido a que Sergio Peña no le dio permiso para que saque a su pequeña del país.

“Ese es un tema diferente, un tema aparte que tenemos que hablar por mi hija de cuatro años que quiero ver en todo momento. No es un permiso que yo haya quitado, es un tema que yo tengo que hablar con la mamá de mi hija. Cada uno maneja las cosas como quiere, en mi caso yo lo manejé en silencio. Es un tema que si ella quiere viajar con mi hija, lo vamos a hablar”, agregó.

¿Qué dijo de Tepha Loza?

En otro momento, Sergio Peña fue interrogado sobre el romance que tuvo con Tepha Loza. Como se recuerda, a fines del mes de abril la chica reality confirmó su relación sentimental con el jugador del Malmö FF. Ambos se mostraban muy enamorados, pero de un momento a otro sorprendieron al anunciar el fin de su historia de amor.

El deportista no dudó en elogiar a la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y confesó el motivo de su ruptura. “Tepha es una chica a la cual le tengo mucho cariño y es increíble. Simplemente, las cosas no se dieron bien, cuando no hay conexión, no hay conexión y ya está”, sentenció.

Cabe mencionar que, Tepha Loza rompió su silencio a fines de setiembre y confirmó que estaba dispuesta a dejar su trabajo y familia con tal de vivir con el futbolista peruano en Suecia. Sin embargo, no pudieron concretar sus planes. “No puedo decir si uno dio más que otro porque fue poco tiempo. En ese momento, me ganó la ilusión… tanto como a él. Creo que no tiene nada de malo, nadie debería por qué juzgar porque tienen que pensar que detrás de nosotros hay una familia (...) Fue una relación que ya se dio en su momento y si no funcionó, está todo bien. Yo sigo acá, sigo viva. Igual, no le cierro las puertas al amor en general. El amor es tan bonito, es lindo”, dijo durante su visita al set de América Hoy.

