Gian Marco y la vez que explicó por qué no le gusta dar saludos y se comparó con Paul McCartney

Gian Marco Zignago ha sido presa de críticas en constantes ocasiones por, supuestamente, su falta de humildad. En el mes de mayo, en una entrevista con Carlos Orozco, el cantautor decidió responder a las críticas y explicar por qué no le gusta mandar saludos. Esta conversación fue recordada por el programa ‘Amor y Fuego’ luego que el artista se enfrentara a su reportero, quien se acercó para entrevistarlo.

Como se recuerda, Gian Marco no quiso responder al periodista de ‘Amor y Fuego’ por no hacer “preguntas inteligentes”. Ante ello, Rodrigo González señaló que no es la primera vez que el cantante se muestra soberbio. Es así que decidió recordar las veces que fue criticado en TikTok, además de mostrar la entrevista de Carlos Orozco, donde se defiende y pone como ejemplo a Paul McCartney, exintegrante de los Beatles, y al actor Jim Carrey.

Gian Marco señala en esta entrevista que no es que no le guste mandar saludos, solo que a veces no tiene ganas. Y es mejor enviar saludos genuinos a alguien que conoces, y no hacerlo por compromiso.

“Hay días en que dices, no tengo ganas de mandarle un saludo a nadie, quiero que me manden a mí un saludo. Hace poco he escuchado un podcast y estaba Paul McCartney, él no se toma fotos con nadie. No le gusta tomarse fotos y si tú te encuentran con él en el aeropuerto y le pides una foto, no te la va a dar, pero él te va a decir conversemos”, explicó

Asimismo, señaló que el exintegrante de los Beatles no se siente bien tomándose fotos. “No le gusta, porque se siente como un mono. Como Jim Carrey, que no le gusta tomarse selfie, él no se toma una foto contigo porque dice que es detener el tiempo”, explicó.

Gian Marco se comparó con Paul McCarney y Jim Carrey.

La respuesta de Rodrigo González

Es justamente este extracto el que tomó la producción de ‘Amor y Fuego’ para reproducirla en el espacio de Willax TV. Ante ello, Rodrigo González no dudó en opinar.

“Él en su cabeza piensa que si Paul McCartney es así, Gian Marco también... Solamente justificaría una mala reacción si quien pide (la fotografía) lo hace con falta de respeto”, señaló el conductor de TV, resaltando que a él también le gusta conocer más a sus seguidores, pero tampoco puede decirles no, si le piden una foto.

Rodrigo González critica a Gian Marco por tomar de ejemplo a Paul McCartney. Willax TV

Gian Marco y su altercado con reportero

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron al músico peruano saliendo de un bar de San Isidro, luego de disfrutar de un íntimo momento con su pareja Juliana Molina. Tras ser consultado por su vida sentimental, Gian Marco expresó su malestar, enfrentándose con el periodista.

“Inteligente, una pregunta inteligente. Tan lindo es investigar la vida de la gente, de los más. Debe ser lindo ganar plata sobre eso, ¿no? Es la verdad. Viven de la gente. La noticia de los artistas a ver qué hacen”, expresó a modo de burla. Luego, se dirigió a los conductores del espacio: “Rodrigo querido, si quieres saber algo de mí me llamas por teléfono o Gigi también, te mando un fuerte abrazo, éxitos en tu programa”.

“No te importa (mi vida amorosa), no te interesa, eso no te incumbe, ni a ti ni a nadie. Agarra tu reportaje, haces tu edición y dices: ‘Gian Marco vive un momento feliz’ (...) ¿Ya me puedo ir? Chau ¡abrazo! cuídense ¿ya te vas? Chau Rodrigo, sigue viviendo de la gente, hermano, un besito. A la próxima hazme una pregunta más inteligente”, agregó Gian Marco bastante fastidiado.

Gian Marco tuvo fuerte altercado con reportero que le preguntó sobre su vida sentimental. (Willax TV)

