Así reaccionó Regina Alcóver luego del desplante de Gian Marco a reportero de ‘Amor y Fuego’

La actitud desafiante que tuvo Gian Marco con un reportero de ‘Amor y Fuego’ sigue dando de qué hablar. Su madre, la actriz Regina Alcóver, se pronunció en redes sociales después que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre emitieran las polémicas imágenes de su hijo, las cuales vienen siendo fuertemente cuestionadas en redes sociales.

Como se sabe, la locutora radial se ha caracterizado por evitar hablar sobre la vida privada del cantante. Sin embargo, las críticas de ‘Peluchín’ y la indignación generada en Twitter habrían preocupado a Regina, por lo que quiso enviarle un mensaje de reflexión al cantante nacional mediante sus historias de Instagram.

“Ten paciencia, todo está acomodándose”, decía el post que compartió en su plataforma. “Un día bueno te da felicidad, y un día malo te da experiencia”, agregó en la siguiente historia. No entró en detalles sobre su posición frente al desplante de su hijo.

Todo esto sucede mientras Gian Marco es tildado de “soberbio” en redes. Recordemos que esta no es la primera vez que es involucrado en un caso como este, pues meses atrás fue acusado de no tratar bien a sus fanáticos. Por ello, los usuarios consideran que el intérprete de “Parte de este juego” suele tener esta actitud cuando las cámaras de TV no están grabándose.

“Toda la vida Gian Marco ha sido así, realmente me llamaba la atención cómo hasta hoy hay gente que lo sigue o llena un estadio por un tipo como él”, “Te me caíste Gian Marco, bájate de tu nube y aplícate una buena dosis de humildad”, “Gian Marco es tendencia no por su música señores sino por su soberbia y ni un pelo de humildad, que maravilla”, “Se me cayó un ídolo”, señalaron los internautas sobre el comportamiento del hijo de Regina Alcóver.

Gian Marco y sus controversiales respuestas

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron al músico peruano saliendo de un bar de San Isidro, luego de disfrutar de un íntimo momento con su pareja Juliana Molina, a quien oficializó públicamente en el mes de junio tras confirmar que se había divorciado de Claudia Moro. Al cantante no le gustó para nada que el reportero de Willax TV le preguntara sobre su vida sentimental.

“Inteligente, una pregunta inteligente. Tan lindo es investigar la vida de la gente, de los más. Debe ser lindo ganar plata sobre eso, ¿no? Es la verdad. Viven de la gente. La noticia de los artistas a ver qué hacen”, expresó a modo de burla. Luego, se dirigió a los conductores del espacio: “Rodrigo querido, si quieres saber algo de mí me llamas por teléfono o Gigi también, te mando un fuerte abrazo, éxitos en tu programa”.

“No te importa (mi vida amorosa), no te interesa, eso no te incumbe, ni a ti ni a nadie. Agarra tu reportaje, haces tu edición y dices: ‘Gian Marco vive un momento feliz’ (...) ¿Ya me puedo ir? Chau ¡abrazo! cuídense ¿ya te vas? Chau Rodrigo, sigue viviendo de la gente, hermano, un besito. A la próxima hazme una pregunta más inteligente”, agregó Gian Marco para proceder a retirarse.

