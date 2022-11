Gian Marco le dedicó tierno mensaje a su hija Nicole, luego de su participación en el Latin Grammy 2022

El reconocido cantante Gian Marco no dudó en demostrar lo orgulloso que se siente de su hija Nicole Zignago, luego de su participación en el escenario del Latin Grammy 2022, además de ser nominada por primera vez a estos premios internacionales.

Nicole Zignago fue considerada en la lista de Mejor Nuevo Artista, sin embargo no logró obtener el galardón. En su lugar ganaron dos artistas, se trata de la mexicana Silvana Estrada y la cubana de 95 años, Ángela Álvarez.

El intérprete de ‘Sácala a bailar’ escribió en sus redes sociales, el siguiente mensaje dedicado a su hija mayor, fruto del matrimonio que tuvo con su exesposa Claudia Moro.

“Te amo hija de mi alma. Por más caminos que recorrer y canciones por escribir. ¡Eres una campeona. Felicidad y orgullo tota!”, fueron las palabras que escribió el exponente de la música nacional en sus plataformas digitales.

Nicole Zignago pudo demostrar su talento en la ceremonia central del Grammy Latino que se realizó la noche del jueves 17 de noviembre, en Las Vegas. Nicole cantó el tema ‘Baloncito viejo’ con su gran amigo Camilo, Carlos Vives y Silvana Estrada, quien finalmente fue una de las ganadoras del Grammy.

La joven artista viene forjando su camino sola en la industria de musical hace dos años y ha decidido tomar distancia del posible apoyo que podría tener de su padre, Gian Marco. En una entrevista al programa de Youtube de Carlos Orozco, indicó que fue ella, quien le pidió a su padre tomar una distancia, para que su esfuerzo no sea siempre relacionado con el nombre de su padre.

“Lo digo con toda honestidad, todo ha sido a punto de mi chamba. Adoro inmensamente a mi papá, ha sido un papá excepcional y lo admiro mucho como profesional también, pero a la hora de decidir dedicarme a esto... Me senté y le dije ‘papá, tomemos distancia en esta relación artista-artista’. Hasta donde él puede, me cuida”, comentó Zignago.

“Él me ha soltado muchísimo y se lo agradezco mucho porque es la forma en la que yo quería hacer mi carrera. Además, hago música completamente diferente, me junto con gente que hace otro tipo de música. Estoy muy feliz de la carrera que he estado haciendo y del camino que he estado formando, que ha sido a punta de puro trabajo mío”, agregó.

Gianmarco y los inicios de su relación con Claudia Moro

Gian Marco y Claudia Moro se divorciaron después de 25 años juntos, aunque cada uno ha seguido su camino por separado, mucho se ha hablado en los últimos días sobre los inicios de su relación amorosa. Se especula que la exesposa del cantante nacional inició un romance con el artista cuando estaba comprometida con otro hombre.

Según Martin Catalogne, quien fue amigo y compañero de trabajo de Claudia, ella estaba a punto de unirse en matrimonio con su enamorado de secundaria. “Ella no se portó muy bien. Cuando conoció a Gianmarco, ella y mi primo se iban a casar, tenían prácticamente todo comprado, pero hubo un cambio de planes”, dijo en un video publicado en Youtube.

De inmediato, los usuarios buscaron entrevistas antiguas, en donde el intérprete de ‘Tú no te imaginas’ y su entonces esposa hablaban sobre los primeros meses de su romance. En uno de los clips viralizados, Gian Marco confesó que ambos tuvieron un ‘viaje secreto’ al Cusco, en donde afianzaron su relación.

“Me dijo que se iba a casar en marzo, ella tenía un noviazgo de ocho años. Yo le pregunté si estaba enamorada, ella me dijo que lo quería mucho. Transcurrió el tiempo y terminaron. Yo la invité al Cusco. Fue un viaje secreto que nadie sabía. Sus padres se fueron a Australia y le dijo que se casaba. Ellos pensaban que se iba a casar con él (su exnovio), pero ella le dijo ‘me caso con Gian Marco’”, dijo el ganador del Latin Grammy.

En dicha entrevista, Claudia Moro se mostró nerviosa por lo que acaba de declarar el cantante y también porque su hija encontró una fotografía de ese viaje, en donde se mostraba la fecha de su travesía romántica. “Las fechas, hijito”, comentó en medio de risas. Al parecer, la extripulante de cabina no deseaba que se diera a conocer cuando se realizó este viaje ‘secreto’, pues no se sabe a ciencia cierta si ya estaba separada para ese entonces.

