Juliana Molina, la mujer que le robó el corazón a Gian Marco tras divorciarse de la madre de sus hijos

Juliana Molina, la nueva pareja de Gian Marco Zignago. (Foto: Composición)

Gian Marco Zignago anunció en el 2021 que había tomado la decisión de terminar su matrimonio con la madre de sus hijos Claudia Moro. El cantante se ha caracterizado por mantener su vida privada muy hermética, pero ahora está ilusionado con una nueva mujer.

El intérprete de ‘Canción de Amor’ confirmó, a través de su cuenta de Instagram, que ha iniciado una nueva relación amorosa. La guapa mujer que lo acompaña en la fotografía se llama Juliana Molina y es colombiana.

Tras la revelación del cantante peruano, aquí te contamos un poco más quién es la guapa rubia que terminó robándole el corazón a Gian Marco.

¿QUIÉN ES JULIANA MOLINA?

Juliana Molina es una joven de 33 años, es cantante y también actriz proveniente del país cafetero, Colombia. Su primera aparición en televisión peruana fue cuando decidió participar de la segunda temporada de ‘La Voz Perú’.

En aquella época, la joven interpretó la canción ‘Eclipse total del amor’ y fueron Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ quienes voltearon por ella. La participante decidió integrar el equipo del artista venezolano. Aunque no pudo consagrarse como la ganadora, quedó en el cariño del público quienes la bautizaron como ‘la colombiana’.

Juliana Molina participó en La Voz Perú. VIDEO: Latina

Además de estar en La Voz Perú, en el 2016 convocaron a Juliana Molina para ser parte de la película ‘Calichín’ junto a Aldo Miyashiro. Como parte de la promoción del filme, la exparticipante grabó la canción ‘Caray’ de Juan Gabriel.

La joven cantante tiene más de 5 mil seguidores en su cuenta de Intagram. En esta red social comparte sus viajes, paisajes e incluso divertidos videos estilo TikTok. Gian Marco es uno de sus seguidores y, evidentemente, quien también inunda de likes sus fotos.

GIAN MARCO GRITA SU AMOR

Pese a que ambos han mostrado en sus redes sociales algunas fotografías juntos, no se había evidenciado una nueva relación. Fue entonces que el programa ‘Amor y Fuego’ mostró todas las evidencias que llevaban a pensar que Gian Marco y Juliana ya tenían un romance.

Tras la difusión de la nota en el programa en vivo, el cantante de ‘Parte de este juego’ dedició confirmar su relación. En sus historias de Instagram, el peruano subió una fotografía junto a la joven en la que aparecen muy cercanos. La etiquetó y escribió: ‘Ella’.

Gian Marco Zignago oficializó su relación con Juliana Molina. (Foto: Instagram)

NO SALDRÍA CON ALGUIEN QUE TENGA HIJOS

En una reciente entrevista, Gian Marco confesó que se siente una persona joven y que incluso tenía pensado no salir con una mujer que tenga hijos. El cantante reveló estos datos cuando, aparentemente, ya habría iniciado su relación con Juliana.

En declaraciones a Verónica Linares, el cantautor señaló que no quiere más hijos porque ya tiene tres. “No puedo tener más hijos y no quiero tener más hijos, tengo 3 y me pasa algo. ¿Si saldría con alguien? no sé porque tengo este prejuicio, no podría salir con alguien que tenga hijos... es algo que tengo en mi cabeza (…) Ya tengo hijos”, dijo el artista.

Además, dejó claro que no tendría problema en estar en una relación amorosa con una persona 15 o 20 años menor que él. Cabe precisar que Gian Marco tiene 51 años, mientras que Juliana 33.

“Hay el prejuicio (…) Si yo conozco a una persona 15 años menor que yo o 20 años, antes criticaba a amigos que se han divorciado y que han tenido parejas 20 años menores (…) Yo decía: “No hay forma que yo esté con alguien menor”. Ahora ya no pienso así” , sentenció.

Gian Marco dice que no saldría con alguien que tiene hijos. Además, señaló que no tiene problemas con entablar una relación con alguien 20 menor que él. (Video: YouTube/ La Linares)

