La reacción de Gian Marco cuando reportero de ‘Amor y Fuego’ le preguntó sobre su vida sentimental

Gian Marco Zignago regresó al Perú para estar presente en la segunda fecha del concierto de ‘Grupo 5′ el último 05 de octubre y las cámaras de ‘Amor y Fuego’ estuvieron atentos a todos los pasos del cantante peruano, por lo que no dudaron en abordarlo en los exteriores del hotel minutos antes de que se subiera a un automóvil.

Sin embargo, la reacción que tuvo con el reportero del magazine de Willax TV sorprendió a más de uno. Y es que, el compositor se mostró a la defensiva y no quiso contestar a las preguntas del periodista. Según el avance emitido por el programa, el artista nacional habría mostrado su verdadera forma de ser. “La peor cara de Gian Marco”, se lee en el adelanto emitido este domingo 06 de octubre.

“¿Qué pregunta inteligente tienes para mí hoy día? pero inteligente, una pregunta inteligente. Tú puedes, tú puedes. ¡Ah, Rodrigo y Gigi! viven de la gente, ¿no? Debe ser lindo ganar plata sobre eso, ¿no?”, se le escucha decir a Gian Marco Zignago, que luego le envió un mensaje a Rodrigo González. “Rodrigo querido, si quieres saber algo de mí me llamas por teléfono”.

No contento con sus respuestas, el reportero de ‘Amor y Fuego’ continuó realizando su trabajo y le consultó al productor acerca de su romance con la actriz Juliana Molina. “¿Te incomoda que se te pregunte sobre tu vida sentimental en todo caso?”, fue la consulta del periodista y a lo que el intérprete de ‘Canción de amor’ respondió. “No te importa, no te interesa, ¿ya te vas?”.

La reciente publicación del espacio televisivo en las redes sociales ha generado múltiples reacciones y dividido a los usuarios, pues unos respaldan la actitud del baladista, mientras que otros condenan su forma de responderle a la prensa tildándolo de soberbio y creído.

“Pero a él no le gusta la prensa de espectáculos y no le gusta hablar de su vida privada y van a preguntarle sobre eso, entonces no se quejen cuando le respondan así”, “Bien Gian Marco”, “Nunca le gusto la prensa, por eso se fue a EEUU”, “Pero el pelado siempre ha sido así, no le gusta la prensa, malcriado y engreído”, “No entiendo porque siguen dándole pantalla a esa gente”, “¿Qué se cree Gian marco para humillar al reportero? Se pinta de cuerpo entero”, fueron algunos de los comentarios.

Gian Marco le pidió al Grupo 5 presentarse en el Estadio Nacional

Gian Marco Zignago se convirtió en la voz de los fans de ‘Grupo 5′ este último sábado 4 de noviembre, durante el concierto que presentó la orquesta en el Parque de la Exposición. El baladista, quien hace unos meses llenó el Estadio Nacional, pidió a Christian Yaipén que haga lo propio, pues el público se lo está pidiendo desde hace mucho.

“Les tengo un reto importante, y creo que el público de esta noche va a coincidir conmigo. El 16 de julio de este año (2022), yo hice un concierto por mis 30 años en el Estadio Nacional. Me parece que ya es hora de que ‘Grupo 5′ haga dos fechas en el Estadio Nacional, porque son 50 años de una herencia maravillosa, pero el trabajo que estás haciendo tú y tus hermanos, con todo tu equipo profesional, técnico. Bendiciones siempre, pero creo que ya es hora, prométanme, por favor, que lo van a hacer en el Nacional.”, indicó Gian Marco, mientras que el público gritaba de emoción.

“Pero prométeme que tú vas a estar ahí”, le respondió el líder de Grupo 5. De inmediato, Gian Marco aseguró: “yo voy a estar ahí”. Ambos cerraron el pacto con un fuerte abrazo. Dicho esto, el productor musical se retiró del escenario.

