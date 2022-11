“Te me caíste Gian Marco”: Así reaccionaron las redes ante la actitud del cantante con ‘Amor y Fuego’

Usuarios tildaron de soberbio y patán a Gian Marco. (Captura)

Este 07 de octubre, se difundió el polémico vídeo de la actitud de Gian Marco Zignago con el reportero de ‘Amor y Fuego’. Y es que, desde que se publicó el avance del programa, las redes sociales no han dejado de comentar al respecto arremetiendo en contra del cantautor peruano, quien aseguró que los conductores del magazine de Willax TV “viven de la gente y que debe ser lindo ganar plata con sus críticas”.

Además, el baladista minimizó el trabajo del periodista pidiendo que le hagan preguntas inteligentes y se mostró reacio al contestar acerca de su situación sentimental con su actual pareja, Juliana Molina. “No te importa, no te interesa, eso no te incumbe, ni a ti ni a nadie. Agarra tu reportaje, haces tu edición y dices: ‘Gian Marco vive un momento feliz’, fueron algunas palabras del compositor a las cámaras del espacio televisivo.

Ante ello, los usuarios mostraron su rechazo a las contestaciones de Gian Marco Zignago tildándolo de ‘soberbio’ e indicando que debe ser más humilde, pues él también vive de la gente que escucha su música y asiste a sus conciertos. Además, recalcaron que el interprete de ‘Canción de amor’ siempre ha demostrado dichas actitudes.

“Toda la vida Gian Marco ha sido así, realmente me llamaba la atención cómo hasta hoy hay gente que lo sigue o llena un estadio por un tipo como él”, “Te me caíste Gian Marco, bájate de tu nube... Y aplícate una buena dosis de humildad...no le has ganado a nadie”, “Gian Marco es tendencia no por su música señores sino por su soberbia y ni un pelo de humildad, que maravilla”, “Se me cayó un ídolo. No conozco personalmente a Gian Marco, pero esa actitud deja mucho que desear, con el silencio era más que suficiente, no buscar humillar al reportero”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Incluso, muchos cibernautas lo compararon con su madre Regina Alcóver. “Gian Marco excelente artista, pero mala persona. Completamente diferente que su madre Regina Alcover que me la encontré en Wong con mi mamá y nos sonrió muy amable. Que diferencia de personas son Regina y Gian Marco”, “¡Que pena!… Se nota bien malcriado a Gian Marco. Me da pena por su mamá que es tan linda”, “Siempre me he preguntado como alguien tan linda como Regina Alcover puede tener un hijo tan pedante como Gian Marco”, escribieron en Twitter.

Rodrigo González lamenta actitud de Gian Marco

Rodrigo González decidió iniciar su programa mostrando su indignación por la reacción que tuvo el cantante Gian Marco. “Gian Marco creo que no tiene mucha paciencia. Dijimos que como está saliendo de un bar y está enamorado pensamos que iba a estar de buen humor. Me da pena, es innecesario, totalmente evitable”.

“No solamente no te parece que te hagamos preguntas que no están a tu nivel intelectual, si no que te parece que es una fea manera de ganarse de la vida (...) Así como a ti te dicen que tus canciones le hicieron superar alguna etapa difícil, a Gigi y a mí mucha gente nos dicen que le hacemos su día un poco mejor (...) No lo aceptamos, es una falta de respeto y así te ves”, agregó.

