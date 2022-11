Gian Marco, Claudia Moro y la extraña razón por la que ocultan la fecha de su primer viaje juntos

Gian Marco y Claudia Moro viajaron a Cusco, en donde terminaron por enamorarse por completo.

Gian Marco y Claudia Moro se divorciaron después de 25 años juntos y tres hijos de por medio. Aunque cada uno ha seguido su camino por separado, mucho se ha hablado en los últimos días sobre los inicios de su relación amorosa. Se especula que la exesposa del cantante nacional inició un romance con el artista cuando estaba comprometida con otro hombre.

Según Martin Catalogne, quien fue amigo y compañero de trabajo de Claudia, ella estaba a punto de unirse en matrimonio con su enamorado de secundaria. “Ella no se portó muy bien. Cuando conoció a Gianmarco, ella y mi primo se iban a casar, tenían prácticamente todo comprado, pero hubo un cambio de planes”, dijo en un video publicado en Youtube.

De inmediato, los usuarios buscaron entrevistas antiguas, en donde el intérprete de ‘Sácala a bailar’ y su entonces esposa hablaban sobre los primeros meses de su romance. En uno de los clips viralizados, Gian Marco confesó que ambos tuvieron un ‘viaje secreto’ al Cusco, en donde afianzaron su relación.

“Me dijo que se iba a casar en marzo, ella tenía un noviazgo de ocho años. Yo le pregunté si estaba enamorada, ella me dijo que lo quería mucho. Transcurrió el tiempo y terminaron. Ella tenía la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, pero no conocía Cusco y yo la invité. Fue un viaje secreto que nadie sabía. Sus padres se fueron a Australia y le dijo que se casaba. Ellos pensaban que se iba a casar con él (su exnovio), pero ella le dijo ‘me caso con Gian Marco’”, dijo el ganador del Latin Grammy.

Usuarios viralizaron entrevista de Gianmarco | TikTok

En dicha entrevista, Claudia Moro se mostró avergonzada por lo que acaba de declarar el cantante y también porque su hija encontró una fotografía de ese viaje, en donde se mostraba la fecha de su travesía romántica. “Las fechas, hijito”, comentó en medio de risas nerviosas. Al parecer, la extripulante de cabina no deseaba que se diera a conocer cuando se realizó este viaje ‘secreto’, pues no se sabe a ciencia cierta si ya estaba separada para ese entonces.

Cabe resaltar que en esa misma entrevista, Moro confesó que Gian Marco la visitó el mismo día que le informó a su pareja que no se iba a casar con él. “Cuando terminé, él me fue a recoger a mi casa y yo tenía los ojos así (hinchados). Le dije que no era el mejor día de mi vida”, relató.

‘Peluchín’ habla sobre la polémica

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, aseguró que la supuesta infidelidad de Claudia Moro con Gian Marco era un secreto a voces, que hasta hace poco nadie podía evidenciarlo. Sin embargo, el material archivo y las recientes declaraciones de Martin Catalogne ‘destaparon’ la verdad después de muchos años.

Por su parte, Gigi Mitre comentó: “Ese tipo de declaraciones que dio años atrás, me parece que es raro porque se supone que a él no le gusta hablar sobre su vida privada, hasta creo que se fueron de boca. No deja muy bien parada a la misma Claudia, prácticamente están contando que ella estaba jugando a doble cachete y al final decidió tirar a la borda el matrimonio para casarse con Gian Marco”.

SEGUIR LEYENDO