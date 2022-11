Examigo de Claudia Moro contó sus peores experiencias con Gian Marco: “Es egocentrista a más no poder”

Martín Catalogne habló sobre la polémica de Claudia Moro y Gian Marco | Youtube

Lo dijo todo. Martín Catalogne decidió contar las terribles experiencias que vivió al conocer de cerca a Gian Marco Zignago, reconocido cantautor nacional. Según el maquillador e influencer, no soporta al ganador del Latin Grammy por su actitud déspota con sus fans y también porque no era nada amable con los amigos de Claudia Moro, su exesposa y madre de sus hijos.

Como se recuerda, Catalogne señaló en otro video que la expareja de Gian Marco estaba por casarse con su primo hermano. Sin embargo, Claudia cambió de opinión cuando el cantante peruano apareció en su vida. Sus declaraciones encendieron la farándula nacional, ya que se dio a entender que el intérprete de “Si me tenías” se metió en una relación amorosa.

Ahora bien, Martín aseguró en su canal de Youtube que esto no era ninguna revelación, ya que fue el mismo Gian Marco quien admitió en una entrevista, emitida en el 2010, que se fue de viaje con Claudia Moro al Cusco cuando esta seguía comprometida con su enamorado de secundaria, con quien tenía más de ocho años de relación.

Usuarios viralizaron entrevista de Gianmarco | TikTok

“Yo no solté la bomba porque quise hacerlo, esto es una bomba que Gian Marco contó. ¿A quién se le ocurre contar algo tan privado en TV? Pero bueno, él es así. Tiene un ego del tamaño de su cabeza. Él contó lo que yo les dije en el video anterior. Yo no tengo ningún recelo por lo que pasó con mi familia, eso está superado, ha pasado hace más de 25 años”, indicó en un inicio.

Primer encuentro con Gian Marco

Tras ello, Martín Catalogne indicó que su “recelo” con Gian Marco no se dio por el problema familiar que se dio en su momento, sino por la mala actitud que le demostró a lo largo de los años, la cual toleró para no perder su amistad con Claudia. Recordemos que el maquillador trabajó por más de una década al lado de Moro como tripulante de cabina.

Según dijo, luego de que Claudia Moro oficializara a Gian Marco como su pareja, ella invitó al cantante a una reunión para que conociera a todos sus amigos y compañeros de trabajo. No obstante, dicho convivio no resultó nada bien porque el intérprete de “Sácala a bailar” no dejaba de tocar la guitarra y de presumir su talento para el canto, lo que incomodó a los presentes.

“Me saludó con una cara de ort***, con una cara de ‘sé quien eres’ (el primo del ex de Claudia). Y bueno, la estábamos pasando súper bien y de la nada él apagó la música, agarró su guitarra y se puso a cantar. Yo veía que mis amigos hacían caritas, como de ‘otra vez este pelado’. Una canción está bien, dos ya, ¿pero cuarenta minutos? No sabíamos si era una fiesta o el show de Gian Marco y Claudia. Todos estaban incómodos, queríamos conversar. Egocentrista a más no poder”, reveló.

Maquillador contó su pésima primera experiencia con Gian Marco | Youtube. Martín Catalogne.

No trató bien a fans

El maquillador peruano contó que la segunda vez que vio a Gian Marco fue cuando coincidió con él en un vuelo de American Airlines. Mientras todos esperaban abordar el avión, una fanática aprovechó para pedirle al cantante nacional un saludo o un autógrafo. La reacción de Zignago fue lo que decepcionó por tercera vez a Martín Catalogne, quien vio la escena de cerca.

“Él agarró y le dijo ‘no, no, no’ (moviendo los brazos). Mis amigos tripulantes y yo nos quedamos como diciendo ‘¿qué se cree este pelado?’. Ya luego cuando entramos al avión, una señora no tan mayor se le acercó también y él la barrió, la escaneó, y le dijo ‘no’. La señora se quedó triste”, indicó.

“Yo he llevado a Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Juanes, todos encantadores. He llevado gente súper famosa y todos se han tomado fotos con los fans, nunca con mala cara. Probablemente, Gian Marco, Linda Evangelista y Paulina Rubio han sido los más déspotas que he conocido trabajando 24 años en una aerolínea”, agregó.

Gian Marco Zignago se divorció de Claudia Moro después de 25 años de matrimonio.

Desplante en fiesta

Martín Catalogne resaltó que su peor experiencia con Gian Marco fue cuando coincidieron en una reunión de los extrabajadores de la aerolínea para la que trabajó años atrás junto a Claudia Moro. En dicha fiesta, el maquillador realizó un show de stand up comedy para hacer reír a los presentes. El único que le dio la espalda en todo momento fue el cantante nacional.

“Yo pensé que ya estaba en otra nota, que ya había pasado la página como yo (...) Me di cuenta que Gian Marco estaba en el público, pero no me estaba mirando. Todo el mundo, por respeto, estaba pendiente de lo que yo decía menos él. Se la pasó todo el rato mirando a la pared. En su momento me dio cólera, me pareció una falta de respeto. Él, como artista, debe saber que lo más déspota que le puedes hacer a alguien es darle la espalda”, resaltó.

Gian Marco se encuentra en una relación amorosa con Juliana Molina, actriz colombiana.

Una vez finalizó la presentación, Martín Catalogne recordó que varios de sus amigos se le acercaron para decirle que la actitud de Gian Marco fue la incorrecta, pues no solo ignoró su show, sino también intentó que los demás no le prestaran atención. “Me dolió muchísimo porque yo no soy un profesional, cada vez que lo veía de espalda me hacía titubear”, dijo.

“Yo les aseguro que él es tan creído que si él estuviera en un concierto y ve personas que le están dando la espalda, les diría algo. Yo creo que lo hizo a propósito, para decirme ‘me importas tres pepinos, tú no eres nadie para mí’. Fue horrible esa mirada. Felizmente, el show salió espectacular. No lo lograste, Gian Marco”, añadió.

SEGUIR LEYENDO

<br/>