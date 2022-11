Maquillador peruano expone a Claudia Moro, exesposa de Gianmarco: “Se iba a casar con mi primo”

Maquillador peruano hace confesión sobre Claudia Moro, exesposa de Gianmarco | Youtube. Martin Catalogne Makeup

Martin Catalogne, reconocido maquillador peruano, habló sobre cómo surgió el amor entre Claudia Moro y Gianmarco, quienes se divorciaron después de 25 años juntos. El youtuber contó que la exesposa del cantante nacional estaba a punto de casarse con su primo, pero los planes de boda se vinieron abajo cuando apareció el ganador de Latin Grammy en su vida.

Sucede que Catalogne conoce de cerca a Claudia Moro, puesto que trabajaron juntos como tripulantes de cabina en American Airlines varios años atrás. En aquel entonces, según el influencer, la exesposa de Gianmarco se encontraba en una relación amorosa con un familiar suyo. Esto cambió cuando conoció al cantautor en la discoteca Bizarro.

“Conozco a su exmujer porque fue novia de mi primo hermano por casi ocho años, desde la secundaria. Ella, Claudia, era como parte de nuestra familia. No quiero entrar en detalles porque esto es algo más personal y ella tiene hijos, pero ella no se portó muy bien”, señaló en un inicio.

Aunque no afirmó nada, Martin Catalogne dio a entender que Claudia Moro habría cambiado a su primo hermano por el intérprete de ‘Si me tenías’. “Cuando conoció a Gianmarco, ella y mi primo se iban a casar. Tenían prácticamente todo comprado. Y hubo un cambio de planes. Que sean felices. A pesar de todo, yo a ella le tengo cariño”, agregó.

Maquillador peruano dejó entrever que Claudia Moro cambió a su enamorado de secundaria por Gianmarco.

Su opinión sobre Gianmarco

En el mismo video de preguntas y respuestas, Martín Catalogne afirmó que Gianmarco no es una persona de su agrado. Recordemos que el maquillador y Claudia Moro continuaron siendo amigos y compañeros de trabajo por un par de años más, por lo que tuvo la oportunidad de conocer al cantante peruano.

“No solo me parece creído, me parece déspota, desconsiderado, malagradecido. Son opiniones mías. No todo lo que brilla es oro. Hay un dicho que dice ‘nunca conozcas a tus ídolos porque te puedes desilusionar’. Gianmarco es el vivo caso que ha desilusionado a muchísimos fans suyos porque no es capaz de tratarlos bien”, expresó.

“Yo te puedo entender si estás en un restaurante y viene una persona desconocida a decirte ‘¿me puedo tomar una foto contigo?’. Pero eso es parte de tu trabajo ser amable. Esa gente compra tu disco, la que te da de comer. Puedes ser amable, no tienes por qué ser maleducado. Él no tiene esos límites, trata mal a sus fans”, sostuvo.

Gianmarco se volvió viral en el 2021, luego que varios usuarios lo tildaran de ser una persona déspota.

Recordemos que Zignago se volvió tendencia en febrero de 2021, luego que Víctor Junior Yaipén contara en TikTok un incómodo encuentro con el cantante. Tras la viralización de este primer video, más usuarios salieron a contar su mala experiencia conociendo a Gianmarco. En su defensa, el artista peruano confesó que en ese entonces atravesaba un duro momento porque se estaba divorciando de Claudia Moro, pero no dijo nada sobre las historias de los demás fans.

SEGUIR LEYENDO