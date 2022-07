Greissy Ortega se reencontró con su esposo en Estados Unidos y su familia se volvió a unir

Greissy Ortega se reencontró con su esposo en Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Hace cerca de una semana se pudo conocer que Greissy Ortega viajó a México con la intención de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, país en el que se encontraba su esposo Ítalo Villaseca desde el mes de mayo. La hermana de Milena Zárate aseguró que tomó dicha decisión para estar al lado del padre de sus hijos, pues sus pequeños lo extrañaban.

La colombiana no la tuvo nada fácil para poder llegar al país norteamericano, pues la primera vez que intentó cruzar la frontera fue detenida por las autoridades locales y regresada al hotel en el que se encontraba. Sin embargo, ella no se iba a rendir tan rápido, por lo que intentaría una segunda vez.

Greissy Ortega estuvo durante varios días desaparecida según contó Milena Zárate, quien mostró su preocupación por su hermana menor. Asimismo, a las pocas horas comunicó más tranquila que ya tenía noticias de ella y que ya estaba en Estados Unidos al lado de sus hijos.

Ahora, en una entrevista que dio para el diario Trome, la cantante colombiana dio más detalles de la travesía de su hermana. De acuerdo a sus declaraciones, ella se encuentra bien y ya logró reunirse con su esposo Ítalo Villaseca.

“ Se encuentra bien, ya está instalada con su esposo y sus hijos. Todos los días oró por ellos para que les vaya bien y ahora tienen que trabajar duro para sacar adelante a sus pequeños ”, indicó.

Asimismo, la expareja de Edwin Sierra señaló que el país norteamericano es el de las oportunidades para muchas personas, por lo que espera que Greissy Ortega sepa aprovecharlas para que saque a su familia adelante.

“ Hablamos todos los días y le recuerdo que deben ser muy responsables y tener mucha paciencia para ir creciendo como familia ”, señaló Milena Zárate al momento de hablar sobre la situación que atraviesa su hermana menor.

¿POR QUÉ ABANDONÓ EL PERÚ GREISSY ORTEGA?

Aunque muchos han señalado que cruzar la frontera de manera ilegal es bastante peligrosa, a Greissy Ortega no le importó, pues de igual manera se dirigió hasta dicho lugar para cruzarla con sus tres hijos.

Luego de conocerse dicha información, muchos quisieron saber qué la motivó a tomar esta decisión, a lo que ella señaló que la estaba pasando bastante mal en Lima al estar alejada de su pareja y sin tener dinero para alimentar a sus hijos.

“Me estaba volviendo loca, yo duré un mes sin comer, no dormía, solo lloraba y creo que mi cara lo dice todo, era horrible yo era una zombie andante, yo andaba ahí como loca”, dijo la colombiana sobre su situación.

“ Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero, yo tengo tres bocas que alimentar, mi hija pide pañales, leche, todo, entonces era difícil y dije ‘ya no más’ ”, indicó en otro momento para Amor y Fuego.

La hermana de Milena Zárate intentó ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, pero finalmente no pudo. Aseguró que volvería a intentarlo para estar al lado de su esposo.

