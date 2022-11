Milena Zárate y Gino Pesaressi fueron presentados como los nuevos integrantes de ‘El Gran Show’

Foto captura.

Tal como se venía anunciando, Milena Zárate y Gino Pesaressi fueron los nuevos participantes que se sumaron a ‘El Gran Show’ el último sábado 12 de noviembre. Ambos ingresaron a la pista de baile a darlo todo y se comprometieron a llegar a la final del reality.

La colombiana se mostró muy segura de su victoria tras hacer su aparición en el set de América Televisión. Según dijo, los demás participantes no son lo suficiente capaces en sobresalir en sus coreografías. “Faltan esas ganas de lograr lo que quieres. Creo que hambre de triunfo. Más de uno ha venido a calentar el puesto”, fueron sus palabras.

Asimismo, Milena Zárate no desaprovechó el momento para enviar una indirecta a Facundo González, quien en varias oportunidades ha optado por aparecer semidesnudo en el programa. “No es suficiente sacarse el polito y mostrar sus abdominales. Facundo es guapísimo, eso no se niega”, aseguró.

Milena Zárate.

Aprovechó también el momento para decirle a Gisela Valcárcel que el chico reality no siente nada por ella y que sus coqueteos solo lo hace para ganar. “Facundo te coquetea mucho porque sabe a dónde quiere llegar. No (te ama), Gisela. Tienes que tener cuidado. Mira a mí cuántos sapos he besado (...) Yo creo ahí debes aprovechar el momentico, darte tu gustico y ya. Es bueno de vez en cuando”, señaló.

El ingreso de Gino Pesaressi a ‘El Gran Show’

Quien fue recibido con platillos y bombos en el set de Gisela Valcárcel fue el exchico reality, Gino Pesaressi, uno de los ganadores de anteriores ediciones del programa de baile.

Pesaressi volvió a la televisión tras su faceta como conductor de ‘En boca de todos’. En su ingreso a la pista de baile, demostró una de sus más grandes pasiones con el ánimo al tope y fue aplaudido y felicitado por el jurado.

Tan bueno fue su desenvolvimiento en el baile que el exenamorado de Natalie Vértiz se llevó 11 de puntaje por parte de Morella Petrozzi, quien destacó su talento y performance.

Antes de bailar, sorprendió con sus declaraciones. “No he venido a competir con ellos, mi máximo competidor soy yo mismo, del 2015″.

Gino Pesaressi.

“Es un gran reto para mí”, dijo el también actor y modelo. “Feliz de estar aquí nuevamente, veo que la gente se está sacando la mugre. Mis compañeros no sé a quién esperaban, la verdad”, mencionó al ver el rostro de los competidores.

“Sé que se han quejado mucho, no querían que venga un bailarín profesional, sino un actor y chicos realitys para hacer la cosa más pareja”, agregó Pesaressi tras llevarse también el reconocimiento por los mejores pasos de baile.

Cabe recordar que, Gino Pesaressi participó en ‘El Gran Show’ del 2013, donde salió victorioso con su pareja Carolina Cano y se llevó S/50.000. En segundo lugar quedó Sheyla Rojas y el torero Antonio Pavón. En esta edición, Pesaressi se mostró confiado de levantar nuevamente la copa de la nueva temporada del reality de baile.

El ingreso de ambos ya había sido revelado

Rodrigo Gonzales, más conocido como ‘Peluchín’, reveló horas antes de la emisión del programa de este sábado que los nuevos participantes de ‘El Gran Show’ sería Gino Pesaressi y Milena Zárate, dejando sorprendidos a sus seguidores.

