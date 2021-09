Santi Lesmes le recuerda a Milena Zárate infidelidad de Edwin Sierra con su hermana

Milena Zárate se enfrenta a Santi Lesmes en vivo. (Foto: Instagram)

Santi Lesmes tuvo un fuerte enfrentamiento con Milena Zárate tras ser enlazados en vivo durante el programa América Hoy. Todo empezó cuando el jurado de Reinas del Show le recordó a la colombiana la infidelidad de Edwin Sierra con su hermana .

El español criticó duramente a Milena Zárate, integrante del concurso de Reinas del Show, luego que ella lo llamara “lengua viperina”.

“Sí, creo que ella mencionó que si había llegado a la televisión y me había hecho conocido era por mi lengua viperina, hablar de mi currículum está feo, pero yo puedo hablar del de ella. Es una tremenda cantante y actriz, he seguido su trayectoria, creo que como actriz triunfó en la novela exitosa ‘Me engañó mi pareja con mi hermana’, creo que ese es su mayor éxito en televisión” , dijo Lesmes sorprendiendo a los presentes.

De pronto se le borró la sonrisa a la colombiana y de inmediato contestó al polémico personaje. “Discúlpame, pero de verdad Santi, sigues siendo el mismo faltoso , yo no he dicho absolutamente nada en contra de su calificación, pero sí de su comentario desatinado hacia mí de decir que estoy aquí (Reinas del Show) por mi lengua”, señaló Milena, quien muy ofuscada decidió retirarse del set de América Hoy.

“El que está aquí por su lengua es él y lo está comprobando en este momento. Gracias, chicos y voy a seguir ensayando”, indicó Zárate ante unas sorprendidas Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

Milena Zárate es integrante de Reinas del Show 2. (Foto: Instagram)

MILENA ZÁRATE DICE QUE SANTI LESMES TIENE “LENGUA VIPERINA”

La colombiana señaló días atrás que Santi Lesmes no guarda respeto a las mujeres, y que es conocido en Perú por su lengua viperina.

“A mí me encantaría saber ¿usted por qué es conocido en este país? Porque hasta ahorita no conocemos que usted haya saltado a los titulares por una obra o por un musical que haya hecho. No, está ahí (en ‘Reinas del Show’) por la lengua viperina que tiene”, dijo la colombiana.

Ante ello, el español aclaró que él no le falta el respeto a nadie, solo es claro al referirse a alguien.

“ Yo no le falto el respeto a nadie. La señora Zárate se autodenomina una mujer directa y sin filtros, pero cuando aparece alguien con la misma forma de actuar, su salida es el victimismo. Le recomiendo que, el tiempo que le dedica a declarar, lo destine a ensayar; van dos galas, y más que luces, sólo veo sombras”, dijo Lesmes.

MILENA ZÁRATE Y LA INFIDELIDAD DE EDWIN SIERRA CON SU HERMANA

En el 2014, Milena Zárate hizo pública la infidelidad de su pareja Edwin Sierra con su hermana Greissy Ortega. A raíz de ello, la colombiana se separó del padre de su hija, y aunque la hermana de la cantante lo negó todo desde un principio, más adelante la joven terminaría confesando que sí era cierto.

Hoy en día y tras retirarse de la pantalla, Greissy rehizo su vida, es madre de dos hijos y tiene una relación estable con su esposo Ítalo Villaseca. Además, le pidió perdón a su hermana.

“ Debo agradecer la existencia de mi hija que me da fuerzas, pues si ella no hubiese estado, yo no estaría en este momento contando mi historia, o estaría presa por cometer un asesinato. La persona por la cual estoy acá parada con la frente en alto es mi hija, por mi hija hago lo que sea, gracias a ella estoy viva hoy por hoy, estoy libre, cuerda (...)”, dijo en aquel entonces la cantante Milena Zárate tras contar su verdad en El valor de la verdad.

MILENA ZÁRATE EN ‘REINAS DEL SHOW’: “SABÍA A LA JUNGLA QUE ME ESTABA METIENDO”

Milena Zárate se mostró muy entusiasmada al referirse de Reinas del Show, sin embargo, destacó que sabía a la clase de jungla que se estaba metiendo.

“Desde que acepté, sabía a la jungla que me estaba metiendo, y sé que en esta jungla soy un corderito. Las participantes son mujeres como yo, que tienen una técnica que yo puedo adquirir y que me vengo preparando durante estas semanas para eso. Les voy a dar guerra, en el camino las dejo que se confíen, pero cuando menos lo piensen, sentirán el garrotazo por detrás”, señaló la colombiana.

La cantante resaltó sus fortalezas y ventajas que considera que tiene ante sus compañeras. “Las ganas, la constancia, la disciplina, todas tienen un poquito de cada uno, pero yo tengo todo en uno solo y eso me da ventaja sobre ellas. Además, las ganas tan grandes que tengo de tener esa corona son mi gran ventaja”, señaló.

