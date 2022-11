Rodrigo Cuba revela que denuncias en su contra fueron archivadas: “Solo deseo vivir en paz”

Rodrigo Cuba se pronuncia en Instagram sobre denuncias en su contra.

Rodrigo Cuba sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que las denuncias en su contra han sido archivadas. El futbolista fue acusado de más de un delito en medio de su separación con Melissa Paredes que se dio en el 2021.

Desde entonces, la mediática expareja, no dejó de generar diversos titulares por las declaraciones que tenían uno en contra del otro. Pero, el 1 de julio del 2022, se viralizó un audio en el que la modelo acusaba de tocamientos indebidos en contra de su hija al futbolista.

Fue en ese momento, que las autoridades tomaron cartas en el asunto y ambos fueron sometidos a investigación. Sin embargo, la tarde de este viernes 17 de noviembre, a través de sus redes sociales, el integrante del Sport Boys anunció que está absuelto de responsabilidades y las denuncias en su contra fueron archivadas.

“No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Rodrigo Cuba Piedra por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores”, se lee en uno de los párrafos.

Te puede interesar: Melissa Paredes reveló que sale junto a Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “Nos han dicho familia moderna”

Seguido, también se detalla que la denuncia que también tiene Melissa Paredes en su contra, del mismo modo queda improcedente. De esta forma, ambos podrían volver a convivir con su pequeña sin que ningún juez u ordenamiento los separe más.

Rodrigo Cuba anuncia que denuncias en su contra fueron archivadas. (Instagram)

“No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Melissa Paredes Rodríguez y Rodrigo Cuba Piedra, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresión contra la mujer y los integrantes del grupo familiar - violencia psicológica en agravio de la menor”, señala el escrito. “Se archivara lo actuado”, explica al final.

Ante tal noticia, el deportista no dejó de expresar sus sentimientos y aclaró que se siente sumamente tranquilo por esta resolución. “El día de hoy he sido notificado con el archivo definitivo de los delitos que las autoridades me imputaron. Solo deseo vivir en paz y al lado de mi familia. Buenas tardes y gracias”, expresó Cuba Piedra.

Te puede interesar: Melissa Paredes contó detalles de su reconciliación con Rodrigo Cuba: “Hablamos junto a Ale Venturo”

Melissa Paredes también se pronuncio

Debido a que la exconductora de ‘América Hoy’ también tenía una investigación en su contra interpuesta por las autoridades, a través de las redes sociales, anunció que esta fue archivada. Con el mismo documento que compartió Rodrigo, la modelo agradeció el apoyo de su defensa y recalcó que quiere vivir en paz

“El día de hoy he sido notificada con el archivo de la denuncia formulada por las autoridades en mi contra. Lo único que deseo es vivir en paz con mi familia. Agradezco a mi abogado por el apoyo brindado siempre buscando primero la conciliación de por medio. Gracias”, comentó en sus historias de Instagram.

Melissa Paredes se pronuncia en redes sociales. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO