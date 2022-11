Rodrigo Cuba revela lo que le dijo a su hija cuando el Poder Judicial le ordenó no acercársele. (YouTube)

Este 07 de noviembre, se difundió la esperada entrevista de Rodrigo Cuba en el canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’ conducido por el periodista ‘El Flaco’ Granda. El futbolista habló sobre el difícil momento que vivió cuando el Poder Judicial le prohibió acercarse a su hija a menos de 100 metros de distancia.

Como se recuerda, el Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima ordenó medidas de protección a favor de la menor y decidió alejarla de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por los delitos de violencia psicológica contra la actriz y la supuesta violencia sexual de parte del futbolista. Es todo luego que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), observe toda exposición que se hizo contra la intimidad de una menor de edad en las redes sociales y los medios de comunicación.

Sin embargo, este tormento terminó a mediados de octubre y ambos pudieron reencontrarse con su primogénita. Ahora, el pelotero reveló lo que tuvo que decirle a su pequeña para que entienda que no iba a poder verla por un largo tiempo. Además, confesó la promesa que le hizo y que, felizmente, pudo cumplir.

“De hecho fue duro porque fue de la noche a la mañana. Uno como adulto puede entenderlo y tuve qué pensar qué le digo para que entienda que papá no puede verla. No tuve contacto con ella como dos o tres semanas hasta que se esclarecían los términos. Una vez que se aclara, en una de las videollamadas yo le decía que que estaba de viaje para que no se generara una incertidumbre de ‘¿por qué no viene a verme?’“, dijo.

“Fue irónico porque yo me aventuré a decirle una fecha que regresaba. Me preguntó (mi hija) ¿cuándo vienes? y yo me quedé pensando, pero le dije ‘yo voy a llegar para tu cumpleaños, porque voy a estar trabajando, para poder llegar para tu cumpleaños’. Claro, yo no sabía y he rezado cada día que ha pasado para que llegue esa fecha y gracias a Dios pasó la fecha”, agregó.

Rodrigo Cuba le prometió a su hija que volvería a verla en su cumpleaños. (Captura)

