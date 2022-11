Rodrigo Cuba y sus impactantes declaraciones sobre Melissa Paredes y Ale Venturo en su última entrevista

En entrevista con Giancarlo Granda, Rodrigo Cuba habló sobre Melissa Paredes, su exesposa, y sobre Ale Venturo, madre de su segunda hija.

Desde que Melissa Paredes fue ampayada besando a Anthony Aranda, el futbolista Rodrigo Cuba ha protagonizado diversas portadas de la farándula nacional. No solo por su mediático divorcio, sino también porque el Ministerio Público lo investigó por el presunto delito de violación sexual contra su menor hija, que lo obligó a estar distanciado de ella.

La pesadilla del actual jugador del Sport Boys llegó a su fin, pues la justicia determinó que era inocente. Fue así que, luego de 92 días de espera, él y Melissa Paredes pudieron reunirse con la pequeña. Actualmente, ambos llevan una relación cordial en beneficio de su hija. Incluso, la exconductora asegura sentir afinidad con Ale Venturo, pareja del deportista.

Por ello, el ‘Gato’ Cuba decidió romper su silencio en una entrevista exclusiva con Giancarlo Granda, a quien le contó sobre la difícil situación legal que atravesó en los últimos meses. Además, se refirió a la presión mediática que vivió por el ampay a Melissa Paredes y sobre el inesperado embarazo de Ale Venturo.

Rodrigo Cuba se quebró al recordar presión mediática. Youtube: Tiempo Muerto

Reconciliación con Melissa Paredes

El deportista se refirió al conflicto legal que enfrentó contra Melissa Paredes por la tenencia de su hija. Como se recuerda, ambos habían conciliado los días que verían a la menor, pero la modelo solicitó un cambio en el régimen de visitas en mayo. Fue así que empezó la guerra legal entre ambos, que terminó en una investigación por parte de la Fiscalía.

“Uno nunca espera llegar a tanta exposición y problema, porque al final uno nunca está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y si uno lo está, da la espalda para soportarlo… Yo creo que al final todo queda como anécdota y experiencia. Ahorita estamos en otra etapa y lo primordial es el bienestar de nuestra hija”, sostuvo.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se reencontraron por su hija. (Instagram)

“He aprendido que cualquier tipo de pelea o discusión por una mala comunicación nunca va a ser beneficioso por encima de nuestra hija. Tenemos que poner por encima su bienestar y pensar como adultos responsables en nuestras decisiones”, dijo.

“Nunca imaginé estar en un problema así, nunca. Gracias a Dios, creo que, hoy por hoy, a todos nos ha servido de lección. Creo que estamos haciendo las cosas bien por un mismo camino porque vemos una niña feliz y llena de amor. Cuando estábamos cerca de ver a nuestra hija, yo quería hablar con ella (Melissa). Cuando la vimos, hablamos como una hora, pusimos las cosas claras. Ambos hicimos un mea culpa y recapacitamos de que esto no se podía volver a dar. Más que pedir disculpas, cada uno reconoció sus errores que pudo cometer para llegar a esa situación. Nos comprometimos a hacer las cosas bien por nuestra hija”, añadió en otro momento.

Rodrigo Cuba habla de su reconciliación con Melissa Paredes: “Reconocimos nuestros errores”. (YouTube)

Amor por Ale Venturo

A pesar del ampay que protagonizó el ‘Gato’ Cuba con una misteriosa piurana, su relación con Ale Venturo sigue más fuerte que nunca. El futbolista de 30 años le echó flores a su actual pareja, con quien tiene menos de un año de relación, y comentó sobre cómo tomó la noticia de ser padre nuevamente.

“Yo la conocí en diciembre del año pasado, días antes de Navidad. Así nos enamoramos. Es una persona A1, una chica increíble, una muy buena mamá. Ella no entendía muchas cosas, pero siempre estaba ahí. A raíz de todo el problema, fue un soporte bastante importante porque estuvo conmigo todos los días. Me acompañaba al psicólogo, al psicoterapeuta, al abogado. Siempre estaré agradecido con ella”, mencionó.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo esperan su primer hijo. (Instagram)

“Dentro de todo nos enteramos que está embarazada y fue una alegría que se pudo haber disfrutado mejor si no era en el momento en el que yo estaba (investigación del Ministerio Público). Yo estaba feliz, contento, hasta el día de hoy estoy super emocionado, pero creo que hubiese podido ser de otra manera si es que no hubiésemos estado en ese problema porque había que estar cuidando que no se enteraran, podía especularse cualquier otra cosa. Pero su apoyo y la noticia de nuestra hija fue vital para nosotros”, explicó.

Sobre su sentir siendo papá de una niña por segunda vez, detalló: “Estoy feliz porque ya soy papá de una niña y vivo enamorada de mi hija, del amor papa-hija. Volver a tener esa ilusión es lindo. Estoy convencido que es un regalo de Dios (...) Ya sabemos cuándo nace, es secreto. Ya tenemos el nombre, lo eligió Ale, pero a penas me dijo me encantó. Es más, le dije que cuadraba con mi apellido. Estamos viendo opciones de padrinos, mi hermano no va a ser porque ya es el de mi hija (con Melissa)”.

Magaly Medina fue quien anunció el embarazo de Ale Venturo en su programa de espectáculos.

Dolor por la investigación

El exesposo de Melissa Paredes habló sobre el difícil momento que vivió cuando el Poder Judicial le prohibió acercarse a su hija a menos de 100 metros de distancia. Derramó un par de lágrimas al revelar lo que le dijo a la menor para que entienda que no podía visitarla en un buen tiempo, pues la menor no entendía los motivos de su ausencia.

“No tuve contacto con ella como dos o tres semanas hasta que se esclarecían los términos. Una vez que se aclara, en una de las videollamadas yo le decía que que estaba de viaje para que no se generara una incertidumbre de ‘¿por qué no viene a verme?’ (...) Yo me aventuré a decirle una fecha que regresaba. Me preguntó (mi hija) ‘¿cuándo vienes?’ y yo me quedé pensando, pero le dije ‘yo voy a llegar para tu cumpleaños, porque voy a estar trabajando, para poder llegar para tu cumpleaños’. He rezado cada día que ha pasado para que llegue esa fecha y gracias a Dios pasó la fecha”, dijo.

“Me preguntaron una vez ‘¿Cómo haces para jugar con tantos problemas? y yo dije: ‘no sé, yo me refugio en el fútbol’ (...) Lo único que quería en todo ese proceso, aparte de estar destruido, era literalmente jugar. Yo dije que físicamente, lo voy a dejar todo, así me tenga que volver a lesionar, porque me falta algunos días, mentalmente necesito jugar”, agregó entre lágrimas.

Rodrigo Cuba lloró al recordar la persecución mediática que vivió por conflictos con Melissa Paredes. (YouTube)

Su relación con la prensa

Cuba señaló la lucha continua que tiene con la prensa de espectáculos desde que Melissa Paredes fue ampayada en octubre de 2021. Indicó que hasta la fecha no se acostumbra a ser perseguido por las cámaras de distintos medios de TV, aunque no descartó animarse a participar en un programa en el futuro.

“El tema de los medios de espectáculos, yo entiendo que es su trabajo, pero son bien invasivos. Entiendo que tienen que conseguir nota y declaraciones, pero todo fue anecdótico. Muchos compañeros se sorprendían, pero yo ya lo había vivido el año pasado (por el ampay). Era una locura. Tuvimos una firma de autógrafos en Minka, y el tema para entrar y salir, yo parecía Brad Pitt, tuve que entrar con un cerco de VIP. Así se ha ido repitiendo”, dijo.

“(Sobre ir a ‘El Gran Show’ cuando me retiré del futbol), tengo mi swing. Definitivamente lo haré mejor que el ‘Puma’ (Carranza), pero la verdad no sé. Ahorita estoy estudiando distintos cursos, regresé a la universidad y estoy llevando un curso de oratoria. Quiero orientar mi carrera... puede ser en la TV, puede ser en el deporte. Me gustaría ser comentarista. He pensado varias opciones”, añadió.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo fueron consultados por el ampay que protagonizó el futbolista.

Por otro lado, el ‘Gato’ recalcó que jamás le pagó a Magaly Medina por la entrevista en donde dio detalles de su ruptura con Paredes. Originalmente, su intención era hablar únicamente sobre la tenencia de su hija y su rol como padre, pero la ‘Urraca’ llevó la conversación al ampay que protagonizó su expareja con el bailarín Anthony Aranda.

“No es que lo decidí o dije ‘voy a ir donde Magaly’. La verdad fui, primero, porque me estaban buscando para aclarar todo el tema de la situación legal en ese momento y porque me dijeron que querían saber mi rol cómo papá. Ya a lo largo de la entrevista, ella me empezó a preguntar cosas desde mi punto de vista. Yo fui lo más sincero posible sin tratar de hablar mal de nadie. Considero que era el momento para hablar. Me sentía tranquilo, en ese momento no había tantos problemas”, detalló.

Magaly Medina fue la primera en conseguir la versión del 'Gato' Cuba.

