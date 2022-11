Melissa Paredes reveló que sale junto a Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “Nos han dicho familia moderna”

Composición: Infobae Perú

En la séptima gala de ‘El Gran Show’, Melissa Paredes dio detalle sobre cómo ‘limó asperezas’ con su exesposo Rodrigo Cuba poniendo en primer lugar a la hija de ambos. Asimismo, reveló cómo es su relación con Ale Venturo, la actual pareja del futbolista, con quien en varias ocasiones se le ha visto compartiendo momentos.

Durante su confesionario con Gisela Valcárcel, la artista recordó los complicados momentos que vivió al estar alejada de su pequeña debido a una medida dispuesta por las autoridades, Melissa Paredes consideró que esta ha sido una de las pruebas más difíciles de su vida, sin embargo, tanto ella como su expareja han asumido sus errores y están trabajando en mantener una buena relación por el bienestar de su pequeña.

“El día del reencuentro (con su hija) él me dijo que quería hablar conmigo un ratito, fuimos a hablar delante de su novia, le dije: ‘yo nunca quise hacerte daño, somos papás y vamos a serlo siempre’”, señaló la influencer entre lágrimas en el vídeo que la producción de América Televisión emitió.

“Dios nos dio un gran samacón, creo que todo esto fue por algo, yo siempre trato de ver lo positivo de todo (...) Nosotros lo rompimos y nosotros lo tenemos que reparar”, reflexionó tras la pregunta de Gisela Valcárcel sobre cómo se dio la reconciliación entre padres.

La exconductora detalló también cómo logró comprenderse con Ale Venturo. “Estuvo con nosotros ese día y como lo dije, somos mamás las dos, sabemos esa afinidad que uno tiene como madre, y creo que por ahí nos ayudó a comprender un montón de cosas que tal vez no entendíamos, o que no entendía él y como novia (Ale Venturo) tiene que ayudarlo”, agregó.

La intérprete de ‘Ojitos Hechiceros’ también mencionó cómo tomó la noticia de la llegada de la segunda hija de Rodrigo Cuba. “Yo les deseo toda la felicidad del mundo. Bueno, viene una nueva integrante a la familia así que todos a recibirla de la mejor manera con mucha felicidad y mucha alegría”, dijo.

Respecto a los comentarios que surgieron en las redes sociales tras difundirse imágenes que mostraban a Melissa Paredes y Ale Venturo paseando juntas con sus hijas, la actriz se pronunció sobre qué piensa y qué siente al respecto.

“Se da mucho (este tipo de situaciones). A veces por ahí nos dicen ‘modern family’, he escuchado tantas cosas que ya me da risa, pero en realidad, en el día a día, no pues, no se siente nada, es algo normal. El otro día estuvimos los cuatro en mi casa conversando, conocieron mi nuevo departamento y todo”, reveló.

De esta forma, Melissa Paredes aseguró que ya no siente nada por Rodrigo Cuba por lo que ahora relacionarse con Ale Venturo y el futbolista se les hace fácil y normal.

“Igual, puedo decir que ahora todo está bien, como dije, después de la tormenta llega la calma”, señaló.

Melissa Paredes estará con ‘el Activador’ en ‘El Gran Show’

La actriz aprovechó el final del momento para saludar a Anthony Aranda quien está de cumpleaños. Asimismo, aseguró que lo llevará al reality de baile. “A la final lo traigo”, expresó entre risas. Ante ello, la ‘Señito’ quedó sorprendida de la noticia y le pidió a los concursantes que se preparen para lo que viene.

