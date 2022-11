Rodrigo Cuba aclara si Magaly Medina le pagó por entrevista tras el escándalo de Melissa Paredes

Rodrigo Cuba se quiebra al recordar la presión mediática que vivió a raíz de sus conflictos con Melissa Paredes. Canal de Youtube 'Tiempo Muerto'.

Rodrigo Cuba mantuvo un perfil bajo, luego que Melissa Paredes fuera captada besando al bailarín Anthony Aranda en octubre de 2021. Sin embargo, meses después accedió a ser entrevistado por Magaly Medina, a quien le contó detalles de su disputa legal con su exesposa por la tenencia de su menor hija y, además, reveló cómo era su relación antes y después del sonado ‘ampay’.

En esa época, muchos se preguntaron por qué el futbolista había decidido revivir el ‘ampay’ después de siete meses y cuando ya mantenía una relación amorosa con Ale Venturo, madre de su segundo hijo. Incluso, se especuló que le cobró a la ‘Urraca’ una cifra exorbitante de dinero, pues en ese entonces todo el Perú quería saber su versión de la historia.

Ahora bien, el ‘Gato’ Cuba ha dejado en claro que jamás le pidió un solo centavo a la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’. Así lo aseguró en conversación con el periodista Gianfranco Granda. “La verdad, yo nunca he cobrado por una entrevista”, confesó el deportista, quien señaló también que aceptó conversar con Medina porque, supuestamente, hablarían sobre su rol como padre y no sobre el escándalo protagonizado por Melissa.

“El tema de los medios de espectáculos, entiendo que es su trabajo, pero son bien invasivos. Uno nunca está acostumbrado a esa exposición. Te llegas adaptar en el proceso porque hemos estado bastante tiempo juntos... nunca esperas llegar a tanto, a tanta exposición, a tanto problema”, expresó entre lágrimas en otro momento.

Rodrigo Cuba niega haber cobrado por entrevista exclusiva.

¿Qué contó en la entrevista?

En mayo de este año, Rodrigo Cuba detalló los precisos momentos cuando se enteró del ampay entre Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda. Según dijo, él se encontraba con su menor hija rumbo a una fiesta infantil cuando su exesposa le llamó para avisarle que Magaly Medina iba a sacar un ampay suyo en las próximas horas.

“Ella me llama y me dice que hay un ampay. Yo le dije ‘¿con quién?’ o ‘¿de qué?’ y ella me dice ‘mío pues’. Para todo esto, ella cuando estuvo por primera vez en ese programa me dijo que en la vida ella iba a estar con un bailarín porque no puedo expresar el término porque es un término despectivo. Pero cuando me llama, me dice con la persona que sale en el ampay y me quedo helado. Le dije ‘tú ves cómo arreglas el tema’”, dijo el deportista.

Asimismo, señaló que Paredes le pidió perdón por lo sucedido y quiso salvar su matrimonio tras el escándalo de infidelidad; sin embargo, el futbolista no dio su brazo a torcer. “Sentí decepción y sentí lástima por cómo una persona puede ser tan egoísta, de tirar a su familia a la basura por un momento así, porque yo nunca lo haría”, sostuvo.

Por otro lado, el ‘Gato’ Cuba reveló que él pagaba todas las cuentas de la casa, incluso la línea del celular de Melissa. Ale Venturo, su actual pareja, también quiso intervenir y contó, sin saber que las cámaras la estaban grabando, que Melissa Paredes solía menospreciar al futbolista porque era una “top model” y una auténtica “reina de belleza”.

Magaly Medina logró entrevistar a Rodrigo Cuba en mayo de 2022.

