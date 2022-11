Rodrigo Cuba contó cómo enfrentó la noticia del embarazo de Ale Venturo: “Pudo ser de otra manera”

Rodrigo Cuba habla del momento en que Ale Venturo quedó embarazada. (YouTube)

Rodrigo Cuba volvió a hablar del conflicto que vivió con Melissa Paredes en el último año en una entrevista para el canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’, conducido por el periodista Giancarlo Granda, así como del inesperado embarazo de su actual pareja Ale Venturo, quien ya tiene más de seis meses de gestación.

El futbolista resaltó el apoyo incondicional por parte de la madre de su segunda hija durante el proceso legal por la tenencia de su pequeña. El deportista contó que, conoció a la empresaria en el mes de diciembre del 2021 y desde ese momento, se ha vuelto su soporte emocional para sobrellevar todos sus problemas personales.

“Fue un soporte bastante importante porque estuvo conmigo todos los días. Yo no entendía muy bien la situación, pero sí comprendía que necesitaba que ella esté a mi costado, ya sea escuchándome o acompañándome. Ella me acompañaba al psicólogo, a la terapia, a los abogados. Creo que, desde el rol que le tocó estar a ella, lo cumplió a cabalidad. Estoy agradecido con ella”, dijo el último 07 de noviembre.

Asimismo, Rodrigo Cuba habló de cómo enfrentó la noticia de que iba a volver a ser padre en medio del difícil momento que estaba viviendo. Si bien, señaló que estuvo muy contento, indicó que todo pudo haberse disfrutado mejor. Recordemos que, Ale Venturo dio a conocer que estaba en la dulce espera luego de varias semanas de especulaciones.

“Dentro de todo nos enteramos que está embarazada y fue una alegría que se pudo haber disfrutado mejor si no era en el momento en el que yo estaba (investigación del Ministerio Público). Yo estaba feliz, contento, hasta el día de hoy estoy super emocionado, pero creo que hubiese podido ser de otra manera si es que no hubiésemos estado en ese problema porque había que estar cuidando que no se enteraran, podía especularse cualquier otra cosa. Pero su apoyo y la noticia de nuestra hija fue vital para nosotros”, agregó.

Finalmente, el popular ‘Gato’ Cuba confesó que ya tienen elegido el nombre y ya saben la fecha del nacimiento de su primogénita. “Ya sabemos cuando nace, pero es secreto, ya tenemos el nombre, lo eligió ella, pero a mí me encantó. A penas me dijo, le dije que sí”, sentenció.

Rodrigo Cuba habla del momento en que se enteró del embarazo de su pareja. (Captura)

Rodrigo Cuba revela lo que le dijo a su hija cuando se le prohibió acercársele

Durante la conversación con el ‘Flaco’ Granda, Rodrigo Cuba habló sobre el difícil momento que vivió cuando el Poder Judicial le prohibió acercarse a su hija a menos de 100 metros de distancia. El pelotero reveló lo que tuvo que decirle a su pequeña para que entienda que no iba a poder verla por un largo tiempo. Además, confesó la promesa que le hizo y que, felizmente, pudo cumplir.

“De hecho fue duro porque fue de la noche a la mañana. Uno como adulto puede entenderlo y tuve qué pensar qué le digo para que entienda que papá no puede verla. No tuve contacto con ella como dos o tres semanas hasta que se esclarecían los términos. Una vez que se aclara, en una de las videollamadas yo le decía que que estaba de viaje para que no se generara una incertidumbre de ‘¿por qué no viene a verme?’”, dijo.

“Fue irónico porque yo me aventuré a decirle una fecha que regresaba. Me preguntó (mi hija) ¿cuándo vienes? y yo me quedé pensando, pero le dije ‘yo voy a llegar para tu cumpleaños, porque voy a estar trabajando, para poder llegar para tu cumpleaños’. Claro, yo no sabía y he rezado cada día que ha pasado para que llegue esa fecha y gracias a Dios pasó la fecha”, agregó.

SEGUIR LEYENDO