Melissa Paredes preparó fiesta sorpresa a Anthony Aranda con temática de Bad Bunny. (Instagram)

¡No escatimó en gastos! Melissa Paredes organizó una fiesta sorpresa para su pareja Anthony Aranda el último sábado 12 de noviembre. Si bien, el cumpleaños del bailarín es el lunes 14, la modelo no dudó en celebrarlo por adelantado invitando a su familia, seres queridos de su enamorado y amigos en común para que compartan una agradable noche con él.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz se encargó de compartir con sus seguidores desde el momento que el coreógrafo ingresaba a su departamento, donde ya se encontraban las personas que lo sorprenderían. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se quedó en shock al ver a toda la gente y la decoración.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Espero que te haya encantado tu sorpresa, bebé. Te amo”, escribió sobre el vídeo en el que se ve a Anthony Aranda recibiendo los saludos de los asistentes a su reunión. Asimismo, Melissa Paredes dejó ver que la temática que escogió fue de Bad Bunny, pues algunos globos y la torta tenían la figura del popular ‘Conejo malo’.

Por otro lado, la respuesta del exchico reality no se hizo esperar y también publicó en su cuenta de Instagram todos los detalles de la fiesta. El ‘Gato’ activador se mostró muy contento por lo organizado por su enamorada y no dudó en llenarla de elogios.

“Mi amorcito me sorprendió con una fiestita sorpresa. Me encanta, eres la mejor novia del mundo. (...) Te amo mi vida, mientras estés tú, todo será hermoso siempre. Gracias por esto”, fueron las palabras que le envió a la exreina de belleza.

Además, Anthony Aranda no dudó en reportear más fotos y vídeos que le dedicaron personas cercanas a él como su hermana, amigos, alumnos de sus clases de danza, entre otros. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue el de Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, ya que lo tildó de ‘hijo’ dejando en evidencia que ambos se tienen un gran cariño.

“Muchas felicidades por tu cumpleaños, hijito. Dios te bendiga grandemente y te siga llenando de mucha dicha. Felicidades, tu buen corazón hace que todo fluya siempre”, escribió la mamá de la influencer, quien también estuvo en el festejo por el onomástico de su futuro yerno.

Anthony Aranda agradece sorpresa de Melissa Paredes y comparte más saludos en redes. (Instagram)

¿Por qué Melissa Paredes no quiere que Anthony Aranda ingrese a El Gran Show?

Melissa Paredes fue tajante al indicar que no le agradaría que Anthony Aranda regrese al escenario de ‘El Gran Show’. Después de culminar su presentación del sábado 12 de noviembre, la actriz fue consultada sobre el posible retorno del coreografo a la pista de baile. Ante ello, la exreina de belleza no dudó en reaccionar y aclarar que no le gustaría, pues él es un bailarín profesional y es seguro que se ganaría la copa.

“No, no me gustaría porque en realidad sentiría que nos va a ganar a todos, y no, yo quiero levantar la copa yo, no que la levante él. No es que no quiero que él no esté, sino que es por la competencia en sí, hay una ventaja”, explicó la joven.

Asimismo, aclaró que no lo quiere como competidor, pero sí lo llamaría como refuerzo para la final. “En mi final lo llamaría de todas maneras, siempre hay un refuerzo en la final, a él lo llamaría de todas maneras para lucirme. En una sentencia, no, porque si me voy lo traje por las puras. Lo traería en una final”, indicó.

SEGUIR LEYENDO