‘Tourista’ dedica certero mensaje después de presentarse en los dos conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny se presentó este domingo 13 y lunes 14 de noviembre en el Estadio Nacional generando gran euforia en el público peruano. Como teloneros estuvieron los integrantes de la banda Tourista, que fue duramente criticada por considerar que no merecían ser parte de este show. ¿Cuál es la razón? Uno de los miembros del grupo indicó, años atrás, que no toleraba el reggaetón.

El video de la entrevista no tardó en publicarse y viralizarse en las redes social, causando que la banda se pronuncie al respecto. Un día antes de la entrevista, Genko, Rui y Sandro aclararon que estas declaraciones fueron sacadas de contexto y que Bad Bunny había llegado a influenciar en si música.

“Está difícil la cosa porque, nosotros tuvimos esa entrevista hace muchos años (2019). Era otra época y nosotros empezábamos a explorar el tema de los ritmos y la música urbana, combinándola con rock y en esa época teníamos a un montón de detractores que venían del lado del rock. Justo estábamos hablando de ese tema en la entrevista, pero en un momento Genko se fue en floro, pero no es realmente que él lo odiaba o algo así”, indicó Rui al comienzo, en una entrevista para ‘Moloko Podcast’.

Ante ello, Genko explicó por qué, en aquel momento, rechazó el reggaetón y aseguró que no deseaba escuchar los temas del ‘Conejo Malo’.

“En ese momento, todo nace del dolor en verdad. Tuve un problema bien fuerte en mi vida con la pareja que estaba en ese momento. Por eso es que dije al final que me remite a lugar que no quiero estar, porque había salido muchísimo a tonear con ella. Pero, en ese momento era como rechazo total y dije: no quiero”, explicó.

Asimismo, aseguraron que los tres discos que sacó Bad Bunny en el 2020 les sirvieron para explorar lo que realmente quería hacer Tourista con la música. Por esa razón, les alegró mucho recibir la noticia de que telonearían al puertorriqueño.

Tourista responde a críticas por ser teloneros de Bad Bunny | Moloko Podcast

Agradecidos después del show de Bad Bunny

Tras culminar sus dos presentaciones, Tourista usó su cuenta de Instagram para agradecer al público y a los músicos que lo acompañaron en el escenario del Estadio Monumental. Como se recuerda, la banda invitó en un principio a Jaze, Nicole Favre y Nero Lvigi, sin embargo, solo el último fue parte del show.

Dos de ellos se echaron para atrás. Mientras Nicole Favre prefirió no dar explicaciones, Jaze anunció en su red social que no estaría en ninguno de los shows. Sin hacerse mayor problema, la banda peruana anunció al rapero Vijay Kesh.

“Gracias a todos los que nos han apoyado hasta el final y a todos los que se han sumado en el camino mandando su buena vibra, gracias también a los que tiraron “hate” por redes. De todos aprendemos, recibimos toda crítica constructiva con humildad y todo golpe bajo con los brazos abiertos. Así nos hacemos más fuertes. Gracias a nuestros hermanos Nero Lvigi y Vijay Kesh, que la remaron con nosotros y sacaron adelante ambos shows a punta de amor por la música peruana, de huevos y de mucho talento”, se puede leer en la página oficial de Tourista.

“Gracias a todas las personas involucradas por esta gran oportunidad. Pronto compartiremos más fotos”, concluyó el grupo, quien se encuentra promocionando su nuevo tema ‘Todo me da vueltas’.

Tourista pide tres hurras por la música peruana en el concierto de Bad Bunny. Video: Infobae

