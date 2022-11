Todo lo que dejó los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional

Todo lo que dejó los dos conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional en Lima. Twitter.

Después de mucha espera, Benito Martínez más conocido como Bab Bunny llegó a Lima y para el deleite de todos sus fanáticos realizó dos grandes conciertos (13 y 14 de noviembre) que dejó encantados al público que lo sigue hace muchos años.

El puertorriqueño interpretó sus mejores éxitos que hicieron bailar y cantar a todos los presentes en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, así como más de 40 mil de personas disfrutaron de un super show, otros 3 mil personas fueron estafados con entradas clonadas y los dejaron sin ver a su artista favorito, de acuerdo a la Policía Nacional. Algunos fueron estafados por S/. 2.500 otros por S/. 1.500 para acceder a la zona playa.

Aquí les dejamos los mejores momento que dejó el paso del ‘Conejo Malo’ por Lima:

Llegó en su jet privado a suelo peruano

El último 12 de noviembre aproximadamente a las 2:45 horas arribó a nuestro país en un vuelo que realizó en su jet privado. El artista llegó acompañado con un estaff de 11 personas entre las que se encuentran sus dos hermanos menores, además otras 200 personas que lo acompañaron para la puesta en escena.

En las redes se viralizó un video donde se lo ve a Benito luciendo una bata azul y sandalias junto a su staff en los buses de traslado en el aeropuerto Jorge Chávez. La felicidad del cantante era notoria porque estaba saltando y bailando dentro del bus.

Así fue la llegada de Bad Bunny a Lima | Instagram

Ethel Pozo fue estafada

La conductora de ‘América Hoy’ estuvo a punto de quedarse sin ver a Bad Bunny, ya que los boletos de la hija de Gisela Valcárcel habían sido clonados y no la dejaban entrar. Pero no solo ella sino también la de sus hijas, su esposo y varias personas que se quedaron en shock al no entrar al concierto.

Un ahora después y gracias a su contactos, además de publicar su situación en Instagram, Ethel Pozo logró entrar al show. Ella y las 10 personas que la acompañaban ingresaron sin ningún problema y pudieron disfrutar del concierto del ‘Conejo Malo’ del último domingo. Esto desató críticas en redes sociales porque no todos gozaron de ese beneficio para escuchar a su cantante favorito.

Ethel Pozo logró entrar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Tiburones alegraron conciertos

Un hecho que llamó mucho la atención fueron varias personas, que se disfrazaron de tiburones azules y que estuvieron en distintas zonas del Estadio Nacional desde muy tempranas horas, para animar a los fans y tomarse fotos con el público. El tiburón es la representación de la canción ‘Safaera’ que tiene el boricua con Jowell, Randy y Ñengo Flow.

Los tiburones se llevan el show en la previa al concierto de Bad Bunny. Video: Infobae

Los tiburones fueron las sensación en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. @OscarDaaav

‘Tourista’ fue pifeado

A raíz de la controversia que se generó en Internet por la selección del grupo peruano ‘Tourista’ como teloneros de los conciertos del 13 y 14 de noviembre, la organización disminuyó el tiempo de la presentación de la banda peruana y convocó a los DJs Steve y Towa para animar a los asistentes desde las seis de la tarde.

El conjunto integrado por Rui Pereira, Sandro Labenita y Genko tocaron por 30 minutos y lamentablemente fueron pifeados por los asistentes. Asimismo no estuvieron los cantantes Nicole Favre y Jaze, quienes habian sido invitados para cantar en dicho shows de acuerdo a una entrevista que los integrantes de la banda dieron al programa de Youtube, ‘Moloko Podcast’.

“Bueno, sé que hay sentimientos divididos, pero queremos decirle con todo corazón que estamos aquí para darles la mejor energía del mundo y lo mejor que podemos. Con cariño, de una banda peruana compartiendo música peruana con todos ustedes”, fueron las palabras de uno de los integrantes de la agrupación.

Tourista fue pifeado por los asistentes al concierto a su ingreso al escenario. (Luisa Fernández)

‘Contigo Perú'

El pasado domingo 13 de noviembre, en un intermedio del concierto del cantante de reggatón se escuchó la canción ‘Contigo Perú' del Zambo Cavero, el público cantó a viva voz dicho tema. Luego el cantante interpretó otros de sus grandes éxitos.

Contigo Perú se escuchó en el primer concierto de Bad Bunny. Tiktok

La Palmera de ‘Un Verano sin ti’

Una de las características de la gira ‘World’s Hottest Tour’ es una palmera voladora, donde el artista se sube e interpreta algunas canciones, mediante una grúa vuela sobre el público. Uno de los temas que interpretó fue ‘La Canción’.

Bad Bunny también voló en una palmera en su segundo concierto en el Estadio Nacional. @geminisalmango

Palabras de agradecimiento a su público

En la primera fecha del concierto, la estrella del reggaetón agradeció a todo su público peruano por el aprecio que le demuestran desde hace varios años, cuando inició su carrera en el 2016.

“Se siente súper cabrón cantar todas estas canciones con ustedes. Yo sé que muchos de los que están aquí me conocieron con esas canciones y personalmente les quiero dar las gracias por ser parte de este sueño que se hizo realidad. A todas las personas que fueron a mis primeros shows en las discotecas aquí en Perú, tengo bonitos recuerdos de esos días. Gracias por estar esta noche también. Gracias a los que me escuchan desde el 2016 y 2017. Lo aprecio mucho”, fueron las palabras del compositor.

Bad Bunny agradeció a los peruanos por apoyarlo desde sus inicios cantando en discotecas. (TikTok)

Gestos del ‘Conejo Malo’

En la segunda fecha del show, luego de cantar el tema ‘Callaíta’, el artista tomó un descanso y se acercó al público para tomarse unas fotos, es ahí donde recibió de regalo del público, un chullo típico peruano y se lo puso ante la mirada de su fanaticada.

“Muchas gracias Perú. Gracias por ese cariño, gracias por ese amor, gracias por estar aquí. ¿cuántos la están pasando bien? Gente, ¿lo están pasando cabrón? Yo vine aquí para disfrutar”, dijo en medio de aplausos.

Asimismo, tomó una zapatilla de un fans que se encontraba en la zona Playa y lo firmó, sorprendiendo a todos los presentes. En el primer concierto tampoco faltaron los gestos de Bad Bunny hacia su público. Pues no dudó en acercarse a una fanática, tomar su móvil y tomarse un selfie con ella. Además, recibió girasoles de parte de una seguidora y agradeció el detalle en el escenario.

Bad Bunny se lució con chullo peruano en su segundo concierto en Lima | Infobae. Estefano Matta Garratt.

Desorden y disturbios en los exteriores del estadio

Cientos de personas que se quedaron sin ingresar en el segundo show porque fueron estafados y aseguraron que compraron sus entradas en la misma página de Teleticket, estuvieron trasladándose de puerta en puerta de coloso José Diaz buscando que alguien se haga cargo de lo que les pasó, sin conseguir resultado.

Por otro lado, así como el domingo 13 de noviembre que un grupo de personas logró ingresar al recinto empujando las rejas y personal de seguridad, otro grupo de jóvenes el lunes 14 de noviembre también quiso hacer lo mismo, pero la policía lo evitó.

Además, varios fans fueron a la comisaria de Petit Thuars para asentar su denuncia, ya que indicaron que con entrada en mano, el personal de seguridad no le permitió ingresar al concierto.

Fans no pudieron ingresar a concierto de Bad Bunny (América)

