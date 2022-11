Nero Lvigi se refirió a las pifias que recibió Tourista en el concierto de Bad Bunny: “Hoy será más tranquilo”

Nero Lvigui cantando con Tourista en el concierto de Bad Bunny. Instagram

El rapero se pronunció sobre las pifias que recibió la banda Tourista en el primer concierto de Bad Bunny. Como se recuerda, el rapero fue invitado para ser parte del show de los peruanos. En un principio se anunció a tres invitados, Jaze, Nicole Favre y Nero Lvigui. Sin embargo, éste último fue el único que se hizo presente.

Ante ello, Nero Lvigui señaló que no sabe por qué sus colegas tomaron esta decisión. Sin embargo, resaltó que él asistió porque tenía que cumplir con lo acordado, además de estar agradecido por la oportunidad de exponerlo en un escenario tan importante.

¿Cómo sentiste tu primera participación con Tourista, no fueron Jaze ni Nicole Favre?

Bien, muy bien. No sé por qué no cantaron, ellos tendrán sus razones, yo fui porque tenía un compromiso con ellos. Considero que fue una oportunidad grande, así que fui.

Nero Lvigi se refiere a Tourista tras recibir pifias en el primer concierto de Bad Bunny.

¿Crees que no asistieron por las críticas que recibió Tourista?

A veces no es tema del artista, muchas veces es el que mánager del artista el que no te deja hacer ciertas cosas. Creo que va por ahí.

Crees que tal vez les aconsejaron no canten en el concierto..

Claro, yo creo que va por ahí. Pero para nada sería perjudicial, para mí es todo lo contrario. Yo siento que cuando uno hace las cosas bien, todo sale bien. Yo salí a cantar normal, he disfrutado ese minuto que duró mi participación y sentí que la gente respondió bien. Yo la pasé chévere ayer (domingo 13 de noviembre)

¿Escuchaste las pifias que recibió Tourista?

La verdad no, es que cuando cantamos nos ponen in-ears, no escuchamos nada, solo estamos pendientes de la presentación. Yo creo que todo salió bien, sí hubo gente disconforme pero no fue la mayoría. De lo que me di cuenta es que la respuesta del público fue creciendo durante el show. Yo sentí una emoción grande, fue increíble.

Tourista fue pifeado por los asistentes al concierto a su ingreso al escenario. (Luisa Fernández)

¿Tourista te dijo algo por haberte retirado como tus colega?

De alguna manera me agradecieron, pero yo también estoy agradecido, por haberme dado la oportunidad. Intentaré cantar mi canción.

Jaze anunció que no cantaría con Tourista pese a ser anunciados.

Solo uno de los tres invitados de Tourista se hicieron presente en concierto de Bad Bunny.

¿Cómo crees que el público recibirá a Tourista en este segundo show?

Yo creo que ya para hoy va a ser más tranquilo todo. Por mi parte, voy a disfrutarlo muchísimo.

Primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Infobae Perú

SEGUIR LEYENDO