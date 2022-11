Jefferson Farfán se acordó de André Carrillo en el concierto de Bad Bunny y le hizo videollamada

Jefferson Farfán hizo llamada a André Carrillo en pleno concierto de Bad Bunny. TikTok

Este domingo 13 de noviembre se realizó el primer concierto de Bad Baunny, y son muchos los fanáticos que se hicieron presente en el Estadio Nacional para corear las canciones del Conejo Malo. Entre ellos, estuvo el futbolista Jefferson Farfán, quien se dejó ver en el recinto.

El deportista disfrutó del show del Bad Bunny, pero no pudo olvidarse de su gran amigo André Carrillo, quien a través de su red social expresó que no iba a estar en el concierto del puertorriqueño. Además, indicó que estaba muy triste por ello.

“Benito, sorry por no estar presente. Really sad (Realmente triste). Disfrútenlo, pueblo peruano“, escribió Carrillo en su cuenta de Instagram, logrando la solidaridad de muchos otros fanáticos, pues tampoco pudieron conseguir entradas para el show.

Jefferson Farfán no pasó por alto este mensaje, y no dudó en escribir a su compañero y amigo. El futbolista hizo una videollamada a André Carrillo para que también disfrute del show. Así lo dejo ver un usuario, quien estaba ubicado detrás del 10.

El cibernauta publicó un video en TikTok, donde mostraba el preciso momento en que Farfán entablaba la comunicación con un emocionado Carrillo. Este material no tardó en viralizarse, demostrando la gran amistad que se tienen los deportistas.

Ethel Pozo fue criticada por entrar al concierto de Bad Bunny pese a tener entradas falsas

Quien también hizo noticia en el concierto del domingo 13 de noviembre fue Ethel Pozo. La conductora de televisión comunicó que había sufrido estafa con sus entradas para el concierto de Bad Bunny, al igual que 3 mil personas más.

Sin embargo, minutos después, se ve a la conductora de Ethel Pozo disfrutando del show. Ante ello, Magaly Medina no dudó en desatar toda su artillería, por supuestamente usar su poder mediático para lograr entrar al Estadio Nacional y ser poco empática con los que se quedaron en la calle.

“Tres mil personas se quedaron afuera porque no se llamaban Ethel Pozo, se quedaron afuera porque hoy en día si tú tienes una entrada clonada o bamba, no puedes entrar un concierto. Tienes que llamarte Ethel Pozo y comenzar a quejarte a través de las redes sociales, grabarte y decir ‘estoy aquí congelándome de frío durante dos horas y aún no me resuelven, aún no me solucionan’”, indicó Magaly Medina, remedando a la conductora de América Hoy.

La periodista señaló que lo más honesto hubiera sido aceptar su error y solidarizarse con las demás personas estafadas que fueron a sus casas. A ella solo le interesó entrar y usar “sus contactos” para lograrlo. “No le interesó que 3 mil personas se quedaran afuera y no se llamarán Ethel Pozo”, recalcó.

“Dime tú, si ya te dejaron entrar, si tus lagrimones y estar quejándote a través de tu plataformas, te dio una solución, por lo menos sé discreta, porque hay mucha gente que sí la pasó mal, muchas madres de familia que tenían sus hijos y que no pudieron pasar. Tres mil personas no pudieron pasar, Ethel, un poquito más de empatía, ¿no te parece?”, concluyó.

