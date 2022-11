Integrante de Tourista aseguró que odiaba el reguetón y ahora abrirá el concierto de Bad Bunny

Integrante de Tourista aseguró que odiaba el reguetón y ahora abrirá el concierto del ‘Conejo malo’. | YouTube

La banda de rock Tourista será la encarga de abrir el concierto de Bad Bunny en Lima. El anuncio causó revuelo en las redes sociales, pues muchos de los asistentes consideraron que la organización debió invitar a un artista ligado al género urbano, o al menos un DJ.

Asimismo, en medio de este debate, un cibernauta se tomó el tiempo de cortar un pequeño extracto de la entrevista que ofreció la agrupación hace algunos años para el programa de Youtube, Moloko Podcast.

Según las declaraciones de Genko a Carlos Orozco y Hugo Lezama, él no aguanta la música urbana, por lo que no se encuentra dispuesto ni siquiera a escucharlo. “A él le encanta todo eso y yo lo odio, no lo aguanto, no aguanto la música urbana. El reggae no lo puedo ni escuchar”, comentó.

Este comentario no pasó desapercibido por uno de sus compañeros, quien no dudó en salir al frente para señalar que este integrante de Tourista en algún momento bailó el tema ‘Callaíta’ de Bad Bunny.

Sin embargo, Genko indicó que esto era totalmente falso, además que nunca dijo que odiaba este tema del popular ‘Conejo malo’, sino que asociaba esta canción con lugares que no le gustan.

“No es que odie ‘Callaida’ específicamente, lo asocio mucho a lugares que no me gustan”, manifestó el integrante de Tourista, quienes ahora serán los teloneros del máximo exponente del género urbano en la actualidad.

Cabe mencionar que este video se viralizó en las diferentes redes sociales y los asistentes al concierto han hecho saber su posición, donde en un primer momento pidieron que sean cambiados, para luego indicar que durante la presentación de la banda cantarán ‘Callaíta’.

Además, señalaron que no entendían el motivo por el que la organización decidieron poner a Tourista como teloneros sabiendo que los que irán al concierto del ‘Conejo malo’ son aficionados al reguetón, mientras que la banda peruana toca música alternativa.

Tourista se volvió tendencia en Twitter tras el anuncio de Teleticket.

