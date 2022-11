Víctimas de estafa en concierto de Bad Bunny aseguran que fueron maltratadas en la puerta del Estadio Nacional

Dos jóvenes llamadas Fabiola y Brunella llegaron al set del programa ‘Arriba Mi Gente’ para denunciar a un hombre que les vendió entradas falsas. Las víctimas cuentan que el malhechor que responde al nombre Fabrizzio López Zegarra, nunca llegó a nominar sus boletos, es por ello que llegaron al Estadio Nacional temiendo lo peor.

Al acercarse a la puerta, las seguidoras de Bad Bunny le dijeron a uno de los miembros de seguridad que estos tickets no habían sido registrados, pero en lugar de recibir alguna ayuda u orientación, les pidieron que se retiren.

Fabiola y Brunella contaron en el programa de Latina que se sintieron maltratadas, pues tan pronto supieron su situación, las retiraron del recinto.

“Las personas encargadas de la seguridad tuvieron un trato super feo con nosotras. Nos trataron muy mal, primero nos piden el DNI, y le dijimos nuestras entradas no están nominadas. Y nos dijo, ‘bueno, entonces ya no entran’. Y nos sacaron, y nos empezaron a arrimar, a arrinconar. Abrieron las rejas y nos botaron como si fuéramos cualquier cosa”, indicaron las jovencitas ante los sorprendidos conductores de ‘Arriba Mi Gente’.

Las fanáticas de Bad Bunny señalaron que su mayor sueño era ir al concierto de su artista favorito. Sin embargo, nunca imaginaron que conformarían la lista de los 3 mil estafados, según indicó la policía.

Tras hacer su cola de más de 8 horas, las seguidoras de ‘Conejo Malo’ vieron desbaratados sus deseos de estar dentro del Estadio Nacional, pues nunca encontraron una solución a su problema.

“Luego de que nos sacan nos dicen: ‘tienen que entrar al parque tal para que nominen sus entradas’, pero nosotras no podíamos porque nosotros no teníamos el usuario de la compra de Teleticket. Entonces, regresamos, y nadie nos quería atender, nos volteaban la cara, nos decían un ratito y se iban”, indicaron las afectadas.

Tras haber hecho la denuncia respectiva, las víctimas solo esperan la devolución de su dinero.

Dos víctimas de estafa en el concierto de Bad Bunny hicieron denuncia contra miembros de seguridad del evento.

Ethel Pozo explica cómo la dejaron pasar al concierto de Bad Bunny

Ethel Pozo usó sus redes sociales para defenderse de los ataques tras entrar al primer concierto de Bad Bunny pese a tener entradas falsas. La presentadora de ‘América Hoy’ negó haber utilizado sus influencias para gozar de algún privilegio y señaló que también fue engañada por un promotor que le vendió a ella y a sus conocidos tickets que fueron adulterados por un hacker.

“El promotor que nos vendió a nosotros nos dijo que hubo un hacker que se metió al sistema y algunas de las entradas las tomaron, eso fue. Yo he pagado mi entrada, nadie me ha regalado nada, no hay cortesía, no hay vara, nadie me hizo entrar, si hubiera conocido a alguien no hubiera estado ahí parada y no les estuviera contando lo que pasó”, señaló.

Asimismo, contó que todas las personas que le compraron a su promotor pudieron ingresar al Estadio Nacional.

“Compré las entradas con el deseo de que mis hijas vean el concierto y se pudo solucionar, no a mí, no conocía a nadie, al grupo entero con los vouchers, nuestro voucher era casi S/. 5.600 porque era un grupo de papás (...) No hay nada de malo, no hay ninguna reventa, no hay vara como les digo, no conozco a nadie ahí, es por eso que pasó lo que pasó. Hay mucha gente que que llegó 6, 7 de la noche y logró entrar gritando, quejándose, finalmente lo que nos dijo el promotor es que todos pudieron entrar, todos los que compraron del promotor”, dijo.

Ethel Pozo explica cómo ingresó al concierto de Bad Bunny. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO