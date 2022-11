Magaly Medina criticó a Ethel Pozo por entrar al concierto de Bad Bunny tras ser estafada: “Más empatía”

Magaly Medina critica a Ethel Pozo por entrar al concierto de Bad Bunny con entradas falsas. ATV

Magaly Medina desató toda su artillería contra Ethel Pozo por haber entrado al concierto de Bad Bunny pese a tener entradas falsas. Para la conductora, la actitud de la hija de Gisela Valcárcel fue criticable y poco empática con quienes pasaron por la misma situación y se quedaron fuera del Estadio Nacional.

La presentadora de Magaly TV La Firme indicó que lo que hizo Ethel Pozo es presionar a los organizadores para que le solucionen un problema que no tenía nada que ver con ellos. Lo que debió hacer, indica Magaly Medina, es aceptar que la timaron e ir a la comisaría a hacer su denuncia.

“Tres mil personas se quedaron afuera porque no se llamaban Ethel Pozo, se quedaron afuera porque hoy en día si tú tienes una entrada clonada o bamba, no puedes entrar un concierto. Tienes que llamarte Ethel Pozo y comenzar a quejarte a través de las redes sociales, grabarte y decir ‘estoy aquí congelándome de frío durante dos horas y aún no me resuelven, aún no me solucionan’”, indicó Magaly Medina, remedando a la conductora de América Hoy.

La periodista señaló que lo más honesto hubiera sido aceptar su error y solidarizarse con las demás personas estafadas que fueron a sus casas. A ella solo le interesó entrar y usar “sus contactos” para lograrlo. “No le interesó que 3 mil personas se quedaran afuera y no se llamarán Ethel Pozo”, recalcó.

“Si te clonaron la entrada piña, pues. Asume si eres solidaria y te quedas con el resto, no importa, pero no lo solucionas de esa manera. A mí me suena eso a extorsión mediática, esa es mi opinión”, sentenció.

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo.

En otro momento, la conductora de TV se refirió al descargo que hizo Ethel Pozo en su programa, donde señala que gastó mucho dinero para pagar las entradas, por sus hijas. Además, hizo un mea culpa, indicando que cometió un error al comprar tickets a un promotor y no de una página oficial. Magaly Medina señaló que así como ella, son muchos padres que también gastaron su dinero e hicieron un sacrificio para comprar boletos y se quedaron afuera con sus hijos.

“Ella no se iba, seguía a través de sus redes sociales presionando, esto se llama presionar. Ella dijo, ‘¡Ah, no! Yo acá usó mi poder. (...) ¿Se dan cuenta que ella no está afuera? La hicieron pasar, le dieron un tratamiento especial, un tratamiento VIP. Como figuras mediáticas no podemos hacer eso, no podemos valernos de nuestro poder en este tipo de circunstancias. (...) Miles de personas haciendo una cola y rogando por entrar, viendo que también le solucionen, pero a la única que solucionaron el problema fue a ella”, sentenció la periodista, preguntando a quién habría llamado para solucionar el inconveniente.

Magaly Medina le pidió empatía a Ethel Pozo

Finalmente, criticó que Ethel Pozo se mostrará feliz y disfrutando del concierto a través de sus redes, cuando hay mucha gente que se quedó afuera tras haber sido estafada.

“En este país, el que tiene padrino se bautiza y el que no, que vaya a llorar a la esquina. Y eso es lo que le pasó, ella estaba feliz celebrando, y lo ponía en sus redes. Dime tú, si ya te dejaron entrar, si tus lagrimones y estar quejándote a través de tu plataformas, te dio una solución, por lo menos sé discreta, porque hay mucha gente que sí la pasó mal, muchas madres de familia que tenían sus hijos y que no pudieron pasar. Tres mil personas no pudieron pasar, Ethel, un poquito más de empatía, ¿no te parece?”, concluyó.

Ethel Pozo logró entrar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

