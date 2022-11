Yahaira Plasencia y su curiosa reacción al presentar nota sobre Melissa Klug y Jesús Barco

Yahaira Plasencia no aguantó la risa al presentar nota sobre Melissa Klug | América TV / Más Espectáculos

Yahaira Plasencia estuvo este viernes 11 de noviembre como co-conductora de ‘Más Espectáculos’, espacio que compartió con Choca Mandros. Sin embargo, la salsera estuvo puesta en aprietos cuando tuvo que presentar una nota sobre Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán.

En un inicio, la popular ‘Reina del Totó' no se amilanó y presentó el reportaje sobre el reciente viaje de la ‘Blanca de Chucuito’ con su prometido, el futbolista Jesús Barco. Como se conoce, la pareja se encuentra en una ‘luna de miel adelantada’, la misma que comparten por redes sociales.

“Estaba en Tailandia y ahora está en ‘Los Dubais’”, señaló Plasencia antes de mostrar las imágenes de este viaje de ensueño. Pero, lo que sorprendió a los televidentes, fue su reacción al volver en vivo, luego de ver todas las fotografías.

Cuando nuevamente se encontraban al aire, Yahaira Plasencia desató una risa cómplice, dejando entrever que había tenido una conversación interna junto a su compañero de conducción. Incluso, el propio ‘Choca’, le consultó si ella en alguna ocasión había tenido un viaje largo.

“Justo lo que te digo que no digas. Mira, a mí me gusta ir mucho a Miami, he ido a Punta Cana, a San Andrés. Si me quiero ir de paseo, me voy a Miami, me gusta mucho porque es cerca, es súper divertido”, finalizó la cantante de salsa.

La inesperada reacción de Yahaira Plasencia. (Instagram)

Yahaira Plasencia piensa en congelar sus óvulos

Yahaira Plasencia se refirió a la maternidad durante su estadía en ‘Más Espectáculos’. La salsera presentó una nota sobre Ethel Pozo, quien declaraba que le gustaría ser madre, nuevamente, con su esposo Julián Alexander, pero la salsera prefirió tomar con calma esta importante decisión.

“No, todavía (no quiero ser madre). Tengo mis proyectos muy fijos y quiero estar metida en eso. Ser madre siendo artista demanda mucha responsabilidad y a mí me gustaría criar a mis hijos, llevarlos al colegio, ayudarles en las tareas. No quiero ponerles una nana, quiero estar presentes con ellos”, comentó al inicio.

Tras ello, señaló que no cerraría la posibilidad de congelar sus óvulos, como muchas otras artistas vienen haciéndolo recientemente. Según expresó, si le gustaría tener un hijo, pero mientras se encuentre trabajando, aún no se convierte en una prioridad.

Yahaira Plasencia evalúa congelar sus óvulos para convertirse en madre | América TV / Más Espectáculos

“Ya tengo 28, empecé a los 22 en TV nacional. Me encantaría hacerlo para en algún momento ser madre. Todo el mundo lo está haciendo”, aclaró la salsera. Cabe recordar que, en el 2020, la cantante señaló que le gustaría tener un hijo a los 33 años, por lo que siempre tuvo abierta esta posibilidad.

