Gabriela Herrera y su indirecta a Yahaira Plasencia tras lucirse bailando 'Y le dije no'. | El Gran Show.

Gabriela Herrera ingresó a ‘El Gran Show’ para generar más de una polémica, pues ante de su presentación tuvo una fuerte discusión con el actor Santiago Suárez. Asimismo, escogió el tema ‘Y le dije no’ de Yahaira Plasencia para destacar en la pista de baile de ‘El Gran Show’.

La elección de este tema llamó la atención de más de uno, pues es de conocimiento público que entre la bailarina y la salsera existen diferencias, especialmente porque Sergio George mostró cierto interés artístico en la participante del reality de la ‘Señito’.

Este tema que bailó Gabriela Herrera fue del agrado del jurado de ‘El Gran Show’, quienes le dieron un alto puntaje, siendo una de las mejores de la noche. Asimismo, de inmediato se empezó a especular que sería una indirecta para la salsera ya que habría cierto ‘celos’ entre ellas.

Cabe precisar que en los últimos días se dijo que la bailarina fue fichada por el mismísimo Sergio George para que forme parte de los proyectos musicales que viene preparando en el Perú; sin embargo, el productor salió a desmentirlo.

“No he firmado nada con nadie, es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma, muchas personas se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo y empiezan a anunciar cosas que aún no se han dado. Ojalá que se den porque no hay garantía aquí y más cuando trabajan así, no es la forma de hacer las cosas. Es un proceso lento, no se puede vender algo que no hay”, dijo el productor.

Sergio George también dijo que no sabía de dónde había nacido la rivalidad entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera, además sacó cara por su artista y señaló que la salsera no pudo haber sido.

“No sé quién creo eso, no fue Yahaira, a ella no le importa eso, crean cosas, crean morbo para tratar de vender, acá se crea música, se crean canciones, no se vende eso”, indicó.

Gabriela Herrera se defiende de las críticas de sus compañeros.

Gabriela Herrera no tiene amigos

Gabriela Herrera fue la última en ser presentada en ‘El Gran Show’ y Gisela Valcárcel reveló que es una de las concursantes que no tiene amigos en el reality, pues al parecer sus compañeros no la quieren debido a que ella es una bailarina profesional, lo que le da cierta ventaja sobre ellos.

“Ha sido un todos contra Gabriela y normalmente en los shows se te da así, tú solo entras a retar (...) ¿Cómo te has sentido en esta primera semana tratada en la Academia? ¿Has tratado con algún compañero?”, comenzó diciendo la ‘Señito’.

“Bueno, en realidad no entiendo los comentarios de todos. Si bien es cierto, no me he cruzado con ninguno, pero sus comentarios los he escuchado masomenos, mira, yo vengo a esta pista a dar lo mejor de mí, no a tener que cruzarme con alguien porque es la último que quiero, porque es me distrae”, respondió la exchica reality.

SEGUIR LEYENDO